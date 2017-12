'Místo raket budu mít v báglu poznámkový blok.' Štěpánek se těší na roli Djokovičova trenéra

„Budu mít určitě méně raket, než jsem nosil. Naopak budu určitě mít poznámkový blok, který jsem v báglu nenosil. Snažil jsem se na úvod připravit už dopředu,“ prozradil Radek Štěpánek, po Pavlu Složilovi, Ivanu Lendlovi či Davidu Kotyzovi další český rodák, který bude jako trenér pomáhat současné či bývalé světové jedničce v singlu.

A není to jediná změna, kterou teď začne vnímat. „Byl jsem zvyklý, že se vše točí kolem mě a teď se to obrací, já se budu točit kolem hráče. Vím, jak fungovali moji trenéři vzhledem ke mně, takže do toho zapluju velice rychle.“

„Deset let jsem se připravoval, jak ho porazit, když jsem šel na zápas a teď mu naopak budu pomáhat vítězit. Jako soupeři si vrátka neotvíráte, takže teď musím vstoupit do té kuchyně a rozhlédnout se, jak to tam vypadá,“ dodává dvounásobný vítěz Davis cupu.

Už nějakou dobu do této kuchyně vidí Andre Agassi. A právě slavný Američan, který bude i dál pomáhat srbskému tenistovi na těch největších turnajích, si tam dovedl představit i Štěpánka. „První impuls asi přišel od Andreho, který mu o mně říkal. Každodenní práce bude na mně, ale hned při prvním telefonátu bylo fantastické, že jsme všichni na jedné lodi.“

Štěpánek si navíc kromě nálady v týmu pochvaluje fakt, že i na sportovním cíli se všichni snadno shodnou. „Budeme atakovat nejvyšší příčky na žebříčku, a hlavně grandslamové tituly. Asi těžko v osobě Novaka mohou být cíle jiné než nejvyšší. My se mu budeme snažit pomoci je naplnit.