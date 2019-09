Amerika je za námi, už to mluví za vše, říká Satoranský. Na šampionát bude rád vzpomínat

Čeští basketbalisté skončí na mistrovství světa nejhůř šestí. Rozhodla o tom jejich výhra nad Polskem 94:84, kterou se rozloučili s Šanghají. V pátek se přesouvají do Pekingu a právě tam budou moct při premiéře mezi elitou v samostatné historii ještě vylepšit historicky nejlepší československé umístění z roku 1970, kterým bylo šesté místo. Od zpravodaje z místa Šanghaj 10:33 13. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský si zpracovává míč v zápase s Austrálií | Foto: Václav Mudra/ ČBF | Zdroj: ČBF/Václav Mudra

„Super. Jdeme na Srby? Paráda,“ usmíval se pár minut po výhře nad Polskem nejen Jaromír Bohačík, ale pochopitelně úplně všichni členové basketbalové reprezentace.

„Amerika je za námi. Nechali jsme ji za sebou a myslím si, že už to mluví za vše. Budu mít krásné vzpomínky na toto město, kde se nám povedla basketbalová pohádka,“ radoval se Tomáš Satoranský nad tím, že obhájci titulu skončí v celkovém pořadí až českým týmem.

„No, pokud byste na to vsadili před turnajem, třeba i jeden dolar, byl by z vás dneska boháč. Úžasné,“ dodal kouč Ronen Ginzburg před cestou z Šanghaje do Pekingu.

Tam Češi minimálně vyrovnají historicky nejlepší československé umístění na mistrovství světa. Tedy šestou příčku z roku 1970 a to při premiérové účasti v samostatné historii mezi elitou.

„Již teď si myslím, že šesté místo je krásné, ale samozřejmě vyšperkovat to na páté by bylo neuvěřitelné. Na druhou stranu, kdo by před turnajem řekl, že skončíme lépe než Spojené státy?“ ptal se po utkání jeho nejlepší střelec Vojtěch Hruban.

„Ano, jedeme do Pekingu a uvidíme, co se stane. Kdo vyhrál? Srbsko? OK,“ řekl Čechoameričan Blake Schilb.