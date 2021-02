Muchová je poprvé v kariéře v semifinále grandslamu. Na Australian Open otočila zápas s Bartyovou

Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do grandslamového semifinále. Česká tenistka se do něj dostala po dalším obratu na Australian Open a navíc v duelu se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou. S Australankou už ve čtvrtfinále v Melbourne prohrávala 1:6 a 0:2, ale po ošetření zápas ovládla a skoro dvouhodinové klání vyhrála 1:6, 6:3 a 6:2. Melbourne 6:13 17. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do grandslamového semifinále | Foto: Asanka Brendon Ratnayake | Zdroj: Reuters

Muchová zpočátku chybovala a soustředěné favoritce nestačila. Za šestnáct minut prohrávala 0:5 a po další čtvrt hodině 0:2 ve druhém setu. Za stavu 1:2 se nechala ošetřit v útrobách Rod Laver Areny.

„Točila se mi hlava, měla jsem pocit, že jsem ztracená. Změřili mi tlak, trošku mě zchladili ledem a pomohlo mi to,“ popsala Češka po utkání v rozhovoru na kurtu s Jimem Courierem, co se s ní dělo.

Na kurt se vrátila jako jiná hráčka. Najednou měla více energie, hrála pestře a z míry vyvedená Bartyová začala spěchat a chybovat. Po pauze už Muchová ztratila jen tři gamy, předvedla perfektní lob, dobré voleje a výbornou mezihru. „Snažila jsem se hrát rychleji a chodit k síti, což bylo v závěru klíčové,“ konstatovala.

Za stavu ve třetím setu 5:2 podávala na postup. Odvrátila nejprve tři brejkboly a při prvním mečbolu napálila eso. „Bylo to náročné ukončit, ale snažila jsem se na to nemyslet, jen na každý míč a jsem šťastná, že jsem to dokázala,“ řekla.

Vzpomínka na návštěvu Pardubické juniorky 2014:) Měl pravdu tehdy ten pán vpravo dole:) "O Karolíně Muchové ještě uslyšíme," říkal tehdy @Radiozurnal1 pic.twitter.com/j6IfGrfJuC — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) February 17, 2021

Potřetí za sebou tak předvedla obrat, i když v předchozích zápase šlo vždy o vývoj v setu. S krajankou Karolínou Plíškovou vyhrála druhý set ze stavu 0:5 a v osmifinále s Belgičankou Elise Mertensovéou první poté, co ztrácela 0:4.

Ve čtvrtečním boji o finále se střetne s Američankou, s vítězkou zápasu mezi dvaadvacátou nasazenou Jennifer Bradyovou a Jessicou Pegulaovou. „Pokusím se co nejlépe zregenerovat a těším se na další zápas,“ řekla Muchová.

Čtyřiadvacetiletá olomoucká rodačka byla na grandslamu dosud nejdále ve čtvrtfinále, kam postoupila předloni na trávě ve Wimbledonu.

