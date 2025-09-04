Muchová nestačila na Ósakaovou a na US Open končí. Byla poslední ze zástupců českého tenisu ve dvouhře
Tenistka Karolína Muchová potřetí za sebou do semifinále grandslamového US Open nepostoupila. Nasazená jedenáctka prohrála ve čtvrtek na newyorském betonu s bývalou světovou jedničkou a čtyřnásobnou granslamovou šampionkou Naomi Ósakaovou z Japonska 4:6, 6:7. Turnaj tak pokračuje ve dvouhře bez českých zástupců.
Devětadvacetiletá Muchová, která dohrávala dnešní čtvrtfinále s obvázaným levým stehnem, ztratila duel po hodině a čtyřiceti devíti minutách. S Ósakaovou prohrála třetí z pěti vzájemných zápasů. Nenavázala proti ní v New Yorku na loňské vítězství, kdy ji zdolala ve druhém kole 6:3, 7:6.
„Cítím se jako po prohraném zápase. Bylo to fakt těžké utkání. Naomi hrála dobře. Možná mi už pak chyběly síly, ale i kdybych byla stoprocentní, bylo by těžké zápas ubojovat,“ řekla českým novinářům Muchová.
Zranění si přivodila v průběhu prvního setu. „Blbě jsem tam dostoupla a trochu mě píchlo ve svalu. A tím, že to byla levá noha, přes kterou hraju dost forhendy a servis, tak mě to limitovalo. Trochu mi pomohlo, jak mi to fyzio po setu stáhla, ale určitě pohyb nebyl takový, jaký by byl bez toho," doplnila.
Nasazená třiadvacítka Ósakaová, která turnaj ve Flushing Meadows ovládla v letech 2018 a 2020, pokračuje v nejlepším grandslamovém vystoupení od loňského návratu po mateřské přestávce. V semifinále se střetne s Američankou a nasazenou osmičkou Amandou Anisimovovou.
„Hrozně moc to pro mě znamená. Jsem překvapená, že ani nepláču,“ řekla v rozhovoru na kurtu Ósakaová. „Před dvěma lety jsem tady sledovala semifinále z tribuny a doufala, že tu znovu budu moci hrát. Plní se mi sny. Bylo za tím ale spousta tvrdé práce,“ podotkla.
Obě tenistky se od začátku opíraly o servis. Muchová sice měla hned v úvodním gamu brejkbol, ten ale neproměnila a do konce setu už další možnost nedostala. Vyrovnaný první set dospěl do koncovky, kde Muchová za stavu 4:5 povolila na podání Ósakaové vedení 40:0. První setbol sice česká hráčka odvrátila, při druhém už ale neuspěla.
Před začátkem druhého setu si Muchová vyžádala pauzu na ošetření. Ze zázemí se později vrátila s obvázanou levou nohou. Finalistka předloňského Roland Garros prolomila hned v úvodní hře soupeřčin servis, brejk ale vzápětí nepotvrdila. Další šanci získala Muchová v devátém gamu, kdy i díky těsnému autu Ósakaové získala brejk na 5:4. Ani tentokrát ale výhodu nevyužila a set nedopodávala.
Po dalších dvou nevyužitých brejkbolech Muchové dospěla sada do zkrácené hry, kde se dařilo lépe Ósakaové. Japonka nejprve získala díky třem vyhraným míčkům za sebou náskok 4:1 a později si vypracovala při vedení 6:2 čtyři mečboly. Muchová první odvrátila, při druhém ale zahrála míček do autu a Ósakaová mohla slavit.
„Byl to neuvěřitelně těžký zápas. Muchová je jednou z nejlepších hráček na světě. Pokaždé, když proti ní hraju, je to náročné. Vloni mě tu porazila, když jsem na sobě měla jeden ze svých nejlepších outfitů. Byla jsem tehdy hodně naštvaná. Teď jsem vděčná, že tady mohu být,“ doplnila Ósakaová.