České derby na US Open ovládla Muchová. Duel s krajankou Noskovou ale musela otáčet
Tenistka Karolína Muchová porazila v českém derby na US Open krajanku Lindu Noskovou 6:7, 6:4, 6:2 a stala se pátou českou osmifinalistkou na letošním US Open.
Semifinalistka posledních dvou ročníků a nasazená jedenáctka otočila duel na betonových dvorcích v New Yorku po bezmála dvou a půl hodinách. V příštím utkání narazí na Francouzku Diane Parryovou, nebo Ukrajinku Martu Kosťukovou.
Devětadvacetiletá Muchová se připojila v osmifinále posledního grandslamu sezony k Jiřímu Lehečkovi, Tomáši Macháčovi, Markétě Vondroušové a Barboře Krejčíkové. Mezi šestnáct nejlepších postoupila na US Open potřetí za sebou a počtvrté v kariéře. Nosková si v New Yorku letošní maximum už nevylepšila.
První vzájemný zápas českých hráček zvládla Muchová i díky 40 vítězným míčům, proměnila také pět z 18 brejkbolů. Zatímco olomoucká rodačka udělala 25 nevynucených chyb, Nosková jich měla 47. Doplatila rovněž na 15 dvojchyb.
Turbulentní první set přitom získala Nosková. Dvacetiletá svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy otočila vývoj ze stavu 2:5 na 6:5, přičemž v desáté hře odvrátila setbol. V tie-breaku uspěla poměrem 7:5, také tam otáčela ze stavu 2:4.
Ve druhém setu si obě hráčky držely dlouho servis. Muchová sice ve třetí hře nevyužila čtyři brejkboly, k další šanci se ale dostala za stavu 4:4 a tentokrát uspěla. Sadu poté dopodávala a proměnila druhý setbol.
Rozhodla třetí sada, kde Muchová získala brzký brejk a vedení 2:0. Noskové pak už nenabídla jediný brejkbol, naopak po dalším prolomeném servisu v sedmé hře duel definitivně zlomila. Vzápětí zakončila utkání na servisu prvním využitým mečbolem.