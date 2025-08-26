Muchová porazila Venus Williamsovou a postupuje. Buzková na tenisovém US Open končí
Tenistka Karolína Muchová porazila na grandslamovém US Open legendární Američanku Venus Williamsovou 6:3, 2:6, 6:1 a postoupila do 2. kola. Semifinalistka posledních dvou ročníků a nasazená jedenáctka narazí příště na Rumunku Soranu Cirsteaovou, nebo Argentinku Solanu Sierraovou. Neuspěla naopak Marie Bouzková, která prohrála na betonových dvorcích v New Yorku s Francouzkou Elsou Jacquemotovou 4:6, 3:6.
Devětadvacetiletá Muchová zdolala o šestnáct let starší Williamsovou za dvě hodiny. V poměru vítězných míčů porazila sedminásobnou grandslamovou šampionku 25:24, nemusela litovat ani 19 nevynucených chyb. Dvojnásobná vítězka turnaje Williamsová, která startovala na grandslamu po dvou letech, se stala ve 45 letech nejstarší hráčkou dvouhry na US Open od roku 1981.
První set získala Muchová díky vydařené druhé polovině. Za stavu 2:3 odvrátila brejkbol a po čtyřech vyhraných gamech v řadě se ujala vedení. Ve druhé sadě však byla Williamsová za podpory fanoušků na dvorci Arthura Ashe při servisu stoprocentní a po dvou brejcích srovnala.
Muchová před začátkem třetí sady opustila na chvíli kurt a pauza jí pomohla. Po brzkém brejku získala vedení 3:0, servis Willamsové prolomila i v šesté hře a následně ukončila duel čistou hrou. Do druhého kola grandslamu postoupila podruhé v sezoně. Napravila předchozí nezdary z Roland Garros a Wimbledonu, kde laborovala se zraněným zápěstím.
„Myslím, že soupeřka odehrála super zápas. Nedívala jsem se na statistiky, ale cítila jsem, že mi na začátku pomohla pár chybami. Já jsem také hrála docela solidně. Potom mi už ale tolik míčů zadarmo nedala. Dobře servírovala. Druhý servis měla pomalejší, takže tam jsem mohla víc tlačit, ale neřekla bych, že jí je pětačtyřicet. Hrála rychle a přesně. Byl to těžký zápas,“ řekla českým novinářům Muchová.
„Na atmosféru jsem byla dnes připravená. Věděla jsem, že to tak bude. Už jsem na tom kurtu hrála vloni proti Naomi (Ósakaové) nebo (Jessice) Pegulaové, kdy to bylo dost podobné. Když ale ve druhém setu začala hrát ty dobré balony a mně se moc nedařilo, tak jí to určitě trochu pomohlo a mě to hodilo dolů. Jsem ale ráda, že jsem se z toho potom vyhrabala,“ doplnila Muchová.
Sedmadvacetiletá Bouzková, která před US Open odstoupila kvůli zranění kyčle ze semifinále turnaje v Monterrey, doplatila proti Jacquemotové na 34 nevynucených chyb. Přišla pětkrát o servis, soupeřku brejkla jen třikrát. V úvodní fázi turnaje ve Flushing Meadows neuspěla poprvé od roku 2021.
Bouzková neměla do utkání proti 91. hráčce světa Jacquemotové dobrý vstup a po ztraceném podání prohrávala brzy 0:3. Manko sice vzápětí smazala, v 10. gamu ale přišla o servis znovu a s ním prohrála i celý set.
Také ve druhé sadě vítězka letošního turnaje WTA v Praze brzy ztrácela. Opět vyrovnala, od stavu 2:3 ale přišla o zbývající dva servisy Jacquemotová utekla do vedení 5:3 a utkání zakončila prvním využitým mečbolem. Příště narazí na Kanaďanku Leylah Fernadezovou.