Muchovou čeká její první osmifinále Roland Garros, soupeřku Avanesjanovou před zápasem neznala

„Vůbec ji neznám, budu se muset kouknout, jak hraje. Je na dobré vlně, porazila Belindu Benčičovou a Claru Tausonovou, takže si s týmem sedneme a budeme se na ni muset dobře připravit,“ přiznala před zápasem mírně nachlazená Karolína Muchová.

Dvacetiletá Ruska je zřejmě největším překvapením ženského turnaje. Dosud si na grandslamové úrovni zahrála jen jeden zápas, který loni na US Open prohrála. V Paříži sice 134. hráčka žebříčku měla sice ve 2. a 3. kole příznivější los, v tom úvodním ale musela porazit právě světovou dvanáctku Benčičovou.

„Lucky loser“ se i přes prohru v posledním kole kvalifikace dostane do hlavní soutěže, pokud z ní odstoupí původně kvalifikovaná hráčka.

Naposledy se z této pozice do osmifinále dostala María José Gaidanová v roce 1994. Avanesjanová je tak po 30 letech prvním „lucky loserem“, který prošel do této části turnaje a celkově pouze pátým v open éře.





Roland-Garros debutant, Elina Avanesyan takes down the No.12 seed, Belina Bencic 6-3 2-6 6-4 #RolandGarros pic.twitter.com/jSSO6Mwv6m — Eurosport (@eurosport) May 29, 2023

Muchová po minulém vydařeném zápase proti Rumunce Irině-Camelii Beguové trénovala v sobotu přibližně v době nedělní zápasu. Volněji, jen ladila formu, se kterou letos do Paříže dorazila.

Přitom pařížský grandslam mohl být tak trochu noční můrou české tenistky, která na Roland Garros v minulosti nikdy nepřešla přes třetí kolo. Někdy ztratila dobře rozehraný zápas ztrátou koncentrace, loni pro změnu při nadějném vývoji uklouzla a se zraněným kotníkem opouštěla kurt Suzanne-Lenglenové s pláčem a na vozíku.

I letos si na to vzpomněla, když na stejné místo vracela na utkání úvodního kola s řeckou favoritkou Mariou Sakkariovou.

„Na tréninku při rozcvičce se mi kotník trochu obrátil, že jsme na sebe s kondičákem jenom tak koukli a řekli jsme si, že si ty kotníky půjdu před zápasem radši zatejpovat. Šla jsem zatejpovaná, abych byla trošičku jistější.

Muchová se ale na nepříjemné zážitky z minulosti snažila dál nemyslet a pomohly jí v tom i dobré výsledky. Takže může fanouškům v Paříži ukazovat naplno svůj talent a výjimečné údery.

„Občas si říkám, co na tom kurtu vymýšlím. Takové ty údery pro diváky mě baví, ale nejde to hrát furt,“ říkala Muchová, která se snaží být trpělivější, a mít své útočné snažení pod co největší kontrolou.

Byl to klíč k minulé výhře a zřejmě to bude důležité i v nedělním boji o postup do čtvrtfinále. Utkání začíná v 13.00.