Musím se pochválit, že jsem nedělal zbytečné chyby, těšilo Lehečku po výhře nad Američanem Tiafoem

Po prvním dni mají jak Spojené státy, tak Česko stejně blízko k postupu na finálový turnaj tenisového Davis Cupu. Po úvodních soubojích druhého kola slavné týmové soutěže je to na Floridě 1:1 na zápasy.

Český bod zařídil Jiří Lehečka, který na třetí pokus dokázal porazit Francise Tiafoea. V Delray Beach Američana přehrál ve dvou setech, nečelil jedinému brejkbolu a soupeře často trápil přesnými prohozy.

„On se snažil hrát aktivní tenis, hodně na síť, ale jak byl povrch pomalý, tak neměl jeho náběh takovou efektivitu a mě to dalo více času. Musím se pochválit, že jsem prohazoval fakt dobře a nedělal zbytečné chyby,“ pochvaloval si po utkání Jiří Lehečka, jehož výkon ocenil i český kapitán Tomáš Berdych. 

„Jirka odehrál skvělé utkání a perfektní tenis. Kubu jsme viděli hrát i lepší zápasy, ale je to Davis Cup, takže se po jednom zápase nejede domů,“ prohlásil Berdych.

Jakub Menšík v souboji se světovou pětkou Taylorem Fritzem padl ve dvou setech. Oproti Lehečkovi se tolik nesžil s pomalejším povrchem a hlavně se trápil na podání. 

„Mám hru postavenou hlavně na servisu a kratších výměnám a tady se hrály hlavně ty delší. Servisy jsem měl dnes trochu slabší, takže jsem tahal vždy za ten kratší konec,“ řekl Menšík.

Souboj Česka se Spojenými státy bude pokračovat - pokud nebude pršet - po osmé hodině večer našeho času.

Jako první bude na programu čtyřhra - do ní jsou zatím nominovaní Tomáš Macháč s Adamem Pavláskem a na americké straně duo Ram/Krajicek. Složení obou dvojic se ale může ještě změnit.

