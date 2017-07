Mužskému tenisu vládnou třicátníci. Federer a spol. se navzájem posouvají, říká Berdychův trenér

Hokejista Jágr v pětačtyřiceti jedná o další sezoně, nejlepší fotbalové kluby v Česku se nebojí investovat do zahraničních posil, kterým je dávno přes třicet. Doma i ve světě najdeme celkem dost příkladů, podle kterých si můžeme myslet, že se kariéra profesionálních sportovců prodlužuje. A hodně důkazů teď nabízejí i špičkoví tenisté. Londýn 8:56 19. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Největší tenisové hvězdy poslední dekády, Roger Federer a Rafael Nadal | Foto: Reuters

„Dneska se tenis posouvá, dřív to bylo 28 až 30 let, dneska je to daleko víc,“ všímá si určitě nejenom poslední český grandslamový šampion z mužské dvouhry Petr Korda. A podle tenisového kouče Martina Štěpánka by se měl změnit i přístup některých reportérů.

„Když se podíváte, tak věk se posunul. Dřív se ptali sportovců ve 29 letech, že se blíží třicítka a jde se do důchodu. Pojďte to posunout trošku dál, třeba o deset let, ptejte se až ve čtyřiceti,“ vyzývá nový kouč Tomáše Berdycha.

Martin Štěpánek se na okruhu ATP pohybuje už léta, před tím sám hrával. Ale tolik špičkových třicátníků jako teď kolem sebe zřejmě neviděl nikdy. Vždyť dnes jich je ve světové třicítce polovina, v nejlepší světové pětce mají všichni hráči nad třicet.

„Je to dané tím, jak se o sebe starají. Mají neskutečnou disciplínu, co se týče regenerace a stravy. I proto mladí tolik nejsou schopní dostat se do špičky. Tenis je neskutečně fyzický a kdo to nechápe, nemá šanci,“ myslí si Martin Štěpánek.

Djoković měl být nezastavitelný, ale...

Tenis prochází érou, ve které se už několik let dělí o ty největší trofeje až na výjimky skoro stále ti samí tenisté. Teď v této sezoně po čase znovu vyčnívají Švýcar Federer a Španěl Nadal, před tím to byli jiní, hlavně Srb Djoković, nejlepší tenista minulých pěti let, který je teď z různých důvodů v útlumu.

„Tělo reaguje i na mentální tlak, který je u hráčů obrovský. Djoković vypadal, že bude dalších šest let nezastavitelný a najednou tohle. Přijde vyhoření, zranění… Zažíváme neuvěřitelnou éru, ve které tihle borci jsou,“ věří kouč Martin Štěpánek, že tady ještě budou nějakou dobu ve špičce dnešní třicátníci Djoković, Murray, Nadal, Wawrinka a také Federer, nejstarší a nejúspěšnější z nich. A že si třeba budou prohazovat roli lídra, jak to teď v minulých letech dělávali.

„Ti ostatní kluci Rogera vytáhli, pořád se tahají nahoru. Když je někdo nejlepší, ostatní začnou dělat něco dál, pořád se to posouvá," říká kouč Martin Štěpánek. Největší současné tenisové hvězdy motivují i jeho svěřence Tomáše Berdycha.

