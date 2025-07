Na kurtu jsem nechala vše. Nejsem robot, říká po semifinálové prohře ve čtyřhře Siniaková

Tenistka Kateřina Siniaková přišla o šanci získat na jednom grandslamu dvě trofeje. Vítězka smíšené čtyřhry ve Wimbledonu skončila v ženském deblu v semifinále. S Američankou Townsendovou podlehla lotyšsko-tchajwanské dvojici Ostapenková, Hsieh Su-wei 5:7 a 4:6. Pokud poslední přemožitelky česko-amerického páru vyhrají i finále ve Wimbledonu, vystřídá Ostapenková Siniakovou na pozici světové jedničky v ženské čtyřhře. Jak to česká hráčka vnímá? Od zpravodaje z místa Londýn 22:10 11. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková v akci na Wimbledonu | Zdroj: Profimedia

Jak se vám nastupovalo do semifinálové zápasu ženské čtyřhry jako vítězce smíšené čtyřhry?

Neřekla bych, že to něco změnilo. Je to jenom o tom, že hraji čtrnáct dní v kuse, což je znát a rozhodně to cítím. Mrzí mě, jak to dopadlo. Vzhledem k tomu, jak jsme nehrály dobře, a nescházelo se nám to, tak jsme hodně bojovaly. Je to smutné.

Když už jste se soupeřkám přibližovaly, tak tam Šu-wej předvedla neuvěřitelné údery...

Mrzí mě, že to zrovna špatně skočilo. Ona je skvělá deblistka, což víme. Buď to tady vyhrála ona nebo já, tak je teď asi její čas. Bojovaly jsme naplno, ale tahaly jsme za kratší konec a byly jsme horší pár.

Co jste musela udělat po čtvrtečním utkání, abyste byla zase ideálně připravená na další duel?

Byla jsem za fyzio. Snažila jsem se co nejdéle spát a myslím si, že regenerace proběhla dobře. Na kurtu jsem nechala všechno a nejsem prostě robot. Každopádně jsem ráda, že včera nám finále vyšlo náramně.

Z Londýna odjedete s jednou trofejí a jednou účastí v semifinále. Převládá spokojenost?

Všichni očekávají, že stále budu vyhrávat. Tak to ale nejde, protože soupeři makají naplno a chtějí nás porazit. Vypadá to, že jsem k další trofeji byla blízko, ale zároveň je to daleko. Asi nebudu vyhrávat každý turnaj, ale zisk jedné trofeje mě ohromně těší. Mrzí mě, pokud uvidím nějaké komentáře, že jsem krachla a bylo to špatné, když to vůbec špatné není.

Rozhodí vás to, že po finále ženské čtyřhry můžete přijít o post světové jedničky?

Nerozhodí mě to. Víc mě mrzí, že jsme prohrály, než to, že ztratím pozici jedničky. Samozřejmě by se mi líbilo, kdybych byla celou dobu na pozici jedničky, ale nejde to pořád. I když třeba tam zůstanu.

Představíte se na nadcházejícím turnaji v Praze?

Když nenastanou žádné komplikace, tak bych si moc ráda zahrála na domácí půdě. Doufám, že budu zdravá, protože loni jsem si to moc neužila. Mám to v plánu a plánuji jen dvouhru.