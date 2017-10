Naději si nedávám, říkala Kvitová. Teď je ale prestižnímu turnaji v Ču-chaji blízko

Tenistka Petra Kvitová i ve své nejsložitější sezoně potvrzuje dvě pravidla. Zaprvé se jí ve Východní Asii daří a zadruhé poráží své krajanky. Po dvousetové výhře nad Barborou Strýcovou je v čínském Pekingu v semifinále a ne tak daleko od cíle, kterému se ještě nedávno smála. Praha 22:23 6. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová | Zdroj: Reuters

Po nevydařeném US Open a před cestou do Asie říkala Petra Kvitová, že jí stačí trefit jeden velký turnaj v Číně a může se dostat na turnaj do Ču-chaje. Tam se dostane dvanáct nejlepších tenistek, které se nekvalifikují na Turnaj mistryň do Singapuru.

Petra Kvitová si může sezonu ještě protáhnout turnaje v Ču-chaji

„Půl roku jsem nehrála. Nedávám si příliš nadějí, že bych se tam dostala,“ říkala nedávno Kvitová Radiožurnálu. Pozice zaručující start v Ču-chaji už tak daleko ale nejsou. V případě další výhry v Pekingu by české tenistce scházela necelá stovka bodů. Navíc pořadatelé ještě drží volnou kartu pro dvanáctou účastnici finálového turnaje.

Ten se koná první listopadový týden, a komu onu kartu dají, zatím pořadatelé neprozradili. „Buď skončím sezonu dřív anebo ne,“ nedělala si starosti Kvitová s tím, co bude. Ostatně přáním tenistky i celého týmu je kvalitně se připravit na novou sezonu.

Všechno v té aktuální bylo vzhledem k těžkému začátku bonusem nad plán. Kdyby to ale s finálovým turnajem v Ču-chaji přeci jen vyšlo (loni tam vybojovala titul), měla by šanci, že bude do nového roku vstupovat z výrazně lepší žebříčkové pozice.