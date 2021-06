Rozpoutala diskusi, stresový prvek narůstá, říká o bojkotu tenistky Ósakaové mentální kouč Jelínek

Japonská tenistka Naomi Ósakaová překvapivě odstoupila kvůli obavám o vlastní psychické zdraví z probíhajícího French Open. Světová dvojka už před zahájením pařížského grandslamu oznámila, že se ze stejného důvodu nebude účastnit tiskových konferencí. „Určitým způsobem hrubnou vztahy mezi lidmi a otázky, které jsou kladeny a velmi často jsou neempatické, mohou v lidech vytvářet obavy a strach,“ myslí si mentální kouč Marian Jelínek. Paříž 14:06 1. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Naomi Ósakaová | Zdroj: Reuters

Třiadvacetiletá Ósakaová v minulém týdnu oznámila, že ji na Roland Garros novináři na tiskových konferencí neuvidí. „Často mám pocit, že lidé neberou ohled na psychické zdraví sportovců a tiskovky mě v tom jen utvrzují. Proto na ně v Paříži chodit nebudu,“ vzkázala tehdy na sociálních sítích.

Ósakaová po bojkotu médií odstoupí z French Open. Tenistka chce chránit své duševní zdraví Číst článek

A jak napsala, tak konala. Japonka si v neděli v prvním kole poradila s Rumunkou Patricií Marií Tigovou, na povinnou „tiskovku“ po výhře nepřišla. Od pořadatelů antukového turnaje pak nejlépe placená sportovkyně na světě dostala pokutu ve výši 15 000 dolarů (přes 381 000 korun).

Jenže Ósakaová pořadatelům „returnovala“ ještě razantnějším úderem a z pařížského grandslamu odstoupila. „Myslím, že nejlepší pro celý turnaj, ostatní hráče a můj klid teď bude, když odstoupím, aby se všichni mohli soustředit zase jen na tenis v Paříži,“ napsala čtyřnásobná grandslamová šampionka.

„Ne, s ničím podobným jsem se u sportovců ještě nesetkal. Ale je to dané tím, že určitým způsobem hrubnou vztahy mezi lidmi a otázky, které jsou kladeny a velmi často jsou neempatické, tak mohou v lidech vytvářet obavy a strach,“ odpověděl na dotaz serveru iROZHLAS.cz mentální kouč sportovců Marian Jelínek.

Muž, který v minulosti spolupracoval například s hokejistou Jaromírem Jágrem nebo tenistkou Karolínou Plíškovou, upozorňuje, že z dlouhodobého hlediska nebude řešení podobných případů vůbec jednoduché.

Naomi Ósakaová | Zdroj: Reuters

„Podle mě se zde setkávají dvě základní roviny. Vypadá to, že lidé jsou čím dál méně psychicky odolní, ale z hlediska stresových faktorů našeho ega je současná doba kvůli médiím a digitalizaci nejvíce konfrontační. Z tohoto pohledu stresový faktor roste a vrcholoví sportovci ukazují, že to z hlediska dlouhodobého řešení nebude jednoduché.“

Tři aspekty

Jelínek dále popisuje tři faktory, které mohou být příčinou bojkotu, ke kterému se Ósakaová na French Open uchýlila, ale zároveň chápe i pořadatele, kteří v takové situaci musí reagovat.

„Ona má nějaké povinnosti, které má ve smlouvě s pořadatelem a musí je respektovat. Jedno z pravidel je, že je povinná na tu tiskovku jít, a jestliže najednou nejde, tak se to musí řešit a i pořadatel je v těžké situaci,“ připomíná Jelínek.

„Nejdůležitější prvek je však ten, že si neuvědomujeme, jak rostou ataky a stresové parametry pro naše ego. Když se něco stane, tak to díky digitalizaci během pár vteřin ví celý svět,“ popisuje nástrahy moderních technologií 21. století.

Marian Jelínek | Zdroj: Profimedia

„Druhý fenomén je, že tak jako hrubne naše politická scéna, tak média hledají specifické body, které se týkají toho daného člověka, a když se jeho osobnosti dotknou, tak mohou být nepříjemné,“ vyjmenovává další společenský faktor člověk, který v minulosti působil jako asistent trenéra české hokejové reprezentace.

„Třetí bod je, že obecně můžeme konstatovat, že z hlediska stresových faktorů jsme stále rozmazlenější. To jsou tři fenomény, které se sbíhají dohromady a do budoucna se bude muset s nimi něco dělat a mělo by se to cíleně řešit,“ míní.

Podle Jelínka může čin aktuálně druhé hráčky světového žebříčku rozpoutat větší diskusi a neopomíjí připomenout i rostoucí tlak na sportovce z jiného odvětví.

„Je otázka, jaká je její vnitřní pohnutka. Třeba nebude chtít hned naskočit do dalšího turnaje a bude chtít půl roku obětovat. Rozpoutala však něco, co bude k větší diskusi a určitě to není příjemné. Etická pravidla, normy a hodnotový řád je rozpadlý a najednou se vás může kdokoliv, kdykoliv a na cokoliv zeptat a třeba i zaútočit. Podívejme se na politickou scénu, na hokejisty na mistrovství světa, co se říká o jejich trenérovi.“

Nic nového

Profesionální sportovec by se měl kromě svých soupeřů umět vyrovnat i s tlakem fanoušků, novinářů a ostatních vlivů, což Jelínek potvrzuje, ale zároveň právě již zmiňovaná digitalizace posouvá negativní vliv o úroveň dál.

„Ono to tu bylo vždycky, jen díky digitalizaci je to umocněné, protože se to dozví mnohem víc lidí v kratším čase a vy jste pro celý svět najednou nejhorší člověk na světě. Ataky na ego jsou opravdu silné, a když je někdo slabší povahy, není na to připravený, což se může stát, protože některé tenistky jsou opravdu mladé, tak nastane problém,“ vysvětluje někdejší extraligový trenér a autor několika knih o sportovní psychologii.

„Neodsuzoval bych ani ji, ani pořadatele. Doba je taková, že stresový prvek narůstá. Kdysi jsme se báli o život, ale to už se tolik nebojíme, protože máme blahobyt, ale o to víc narůstají stresové faktory,“ podotýká Marian Jelínek.