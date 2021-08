Ósakaová měla v Cincinnati rozepři s novinářem, tiskovou konferenci opustila v slzách

Japonská tenistka Naomi Ósakaová se po pauze kvůli psychickému rozpoložení vrátila na do turnajového kolotoče, ale tisková konference v Cincinnati neproběhla ideálně. Druhá hráčka světa po rozepři s novinářem opustila tiskovou konferenci v slzách, následně se vrátila v slzách vysvětlovala, co jí na dotazech médií tolik vadí. Cincinnati 8:39 17. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Naomi Ósakaová | Zdroj: Reuters

Třiadvacetiletá Ósakaová se před letošním Roland Garros se rozhodla bojkotovat média kvůli svému duševnímu zdraví. Následovala poměrně ostrá kritika ze strany fanoušků, ale i některých tenistů a jedna z nejlépe vydělávající sportovkyň světa později z turnaje odstoupila.

V pondělí na tiskové konferenci před vstupem do turnaje v Cincinnati ji však jeden z místních reportérů obvinil, že když se jí to hodí, tak z médií strach nemá. „Když říkáte, že kvůli vám nejsem šílená, tak o čem to svědčí,“ odpověděla v slzách Ósakaová.

„Od mládí se o mě média zajímají i kvůli mému původu,“ řekla tenistka s japonsko-haitskými kořeny. „Nemůžu za to, že když něco napíšu na twitter nebo řeknu, tak z toho jsou hned články a tak. Snažím se přístup vybalancovat, ale zatím jsem nepřišla na to, jak,“ dodala.

Naomi Ósakaová se rozplakala na tiskové konferenci:

Organizátoři poté tiskovou konferenci přerušili. Ósakaová se po krátké přestávce před novináře vrátila a odpovídala na další dotazy.

Její agent Stuart Duguid později v prohlášení pro agenturu Reuters novináře z Cincinnati Enquireru ostře zkritizoval.

„Jeho chování ukázalo, proč jsou vztahy hráčů s médii v poslední době tak napjaté. Každý, kdo to slyšel, musí souhlasit s tím, že jeho tón byl špatně a jeho jediným cílem bylo ji zastrašit. Bylo to odporné chování,“ prohlásil.