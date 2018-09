Je jí dvacet let a už prohání světové tenisové hvězdy. Naomi Ósaková postoupila do semifinále US Open

Američanka Serena Williamsová je na US Open jenom jedna, ale je minimálně jedna další tenistka, která by se slavné hráčce moc ráda přiblížila. A aby byl tento příběh dokonalý, mohla by se s ní utkat právě v New Yorku, ve finále grandslamu, o které teď bude jako první Japonka po 22 letech bojovat. New York 20:20 6. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Naomi Ósaková | Foto: Danielle Parhizkaran-USA TODAY SPORTS | Zdroj: Reuters

„Narodila jsem se v Osace, do New Yorku jsem přišla, když mi byly tři. V osmi nebo devíti jsem se přesunula na Floridu, kde jsem trénovala,“ představuje se Naomi Ósaková, napůl Japonka a napůl Američanka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tenistka Naomi Ósaková je ve svých dvaceti letech jen krůček od finále US Open. Více si poslechněte v reportáži Jaroslava Plašila.

„Můj táta je z Haiti, vyrůstala jsem v haitské domácnosti v New Yorku, na jednu stranu jsem tedy Američanka, protože jsem žila v Americe, ale maminka je Japonka, takže v sobě mám i japonskou kulturu,“ cituje dvacetiletou Naomi Ósakovou Radiožurnál.

To, že se jako malá přestěhovala do Ameriky, zřejmě zásadně ovlivnilo její tenisovou kariéru, a zřejmě také proto od svého dětství obdivuje Serenu Williamsovou. A navíc před sezónou k ní přišel trenér Sascha Bajin, který v minulosti pomáhal právě slavnému vzoru.

Odvrácený mečbol, náraz do umpiru. Siniaková s Krejčíkovou postoupily do semifinále US Open Číst článek

„Myslím, že měla silné údery, ještě než jsem s ní začal trénovat. Věděla, jak hrát tenis. Možná jen úplně nevěděla, jak to celé řídit. Kdy to zmáčknout a kdy ubrat. Možná nevěděla, že existují i jiné způsoby, jak dostat soupeře pod tlak, nejenom svými údery. Takže jsem se snažil zachovat, co v ní je, a zároveň jí ukázat, že existují i další způsoby, jak vytvářet tlak na soupeře. Ale jinak jsou samozřejmě úplně jiné, Serena a Naomi,“ vypráví v New Yorku Sascha Bajin.

„Jejich jediná podobnost je možná účes, husté vlasy. Obě mají silné údery, dobře servírují. Ale na kurtu je Serena agresivnější. Mají jiné povahy. Naomi je možná trochu nesmělejší, těžko říct, protože Serenu jsem nepoznal ve dvaceti, jako teď Naomi. Třeba byla stejná, když byla mladší. Když jsem s ní spolupracoval, už měla něco odehráno. Na kurtu je šéfkou, spíš než Naomi. Ale všichni pracujeme na tom, aby byla na kurtu jednou stejně tak mocná jako Serena,“ dodal Bajin.

V březnu v Miami byla Naomi dokonce mocnější než Serena. Hladce svůj vzor porazila, i když to bylo v době, kdy se Williamsová vracela po mateřské přestávce. Ósaková tehdy zažívala výjimečné období, vyhrála i předchozí velký turnaj v Indian Wells, a že se její talent i dál rozvíjí, dokazuje teď na US Open.