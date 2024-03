Národní sportovní agentura chce po tenisovém svazu téměř 30 milionů kvůli Kaderkovi

Národní sportovní agentura chce, aby jí tenisový svaz vrátil 29,7 milionu korun. Jde o část dotace, která měla být použita v rozporu s účelem, na jaký byla poskytnuta. NSA o tom informovala na svém webu. Prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka je už přes dva týdny trestně stíhaný právě kvůli podezření z mnohamilionového dotačního podvodu, na což jako první upozornil Radiožurnál. Praha 16:21 14. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stíhaný prezident ČTS Ivo Kaderka přichází k soudu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Národní sportovní agentura na základě vykonané veřejnosprávní kontroly dnes odeslala Českému tenisovému svazu výzvu k vrácení části dotace ve výši 29,7 milionů Kč,“ uvedla Národní sportovní agentura na svém webu.

Vedení svazu zatím rozhodnutí NSA nekomentovalo. Sportovní ředitel Jan Stočes, jenž je po obvinění prezidenta svazu Iva Kaderky pověřen řízením svazu, odkázal na tiskovou konferenci, která ale proběhne až v pondělí.

Kontroloři našli v hospodaření Českého tenisového svazu za rok 2021 několik závažných pochybení. Jednak šlo o to, že peníze určené na reprezentaci použil tenisový svaz na organizaci turnajů, a tím v rozporu s dotačními pravidly změnil účel dotace. Celkem šlo o 19 211 000 korun. Zástupci svazu se sice hájili, že na turnajích hráli i reprezentanti, tyto námitky ale kontroloři neuznali.

Další vážné pochybení je v tom, jak Český tenisový svaz zajišťoval financování turnajů. Podezřelé finanční toky odhalil už loni v květnu Radiožurnál. Veřejné peníze, které svaz dostal od státu, totiž dál posílal nejprve spolku Orel Jednota Praha – Balkán, který ovládá vlivný tenisový funkcionář Vojtěch Flégl, jenž je členem dozorčí rady svazu a jedním z nejbližších spolupracovníků prezidenta svazu Iva Kaderky.

Z Fléglova spolku pak podle odhalení Radiožurnálu peníze mířily firmám, které se měly postarat o jednotlivé služby na turnajích. Mezi nimi byly i firmy patřící právě Fléglovi nebo jeho manželce, takže ty byly konečnými příjemci veřejných peněz. Turnaje ale byly podle zjištění Radiožurnálu předražené a firmy Fléglovy rodiny si nechávaly proplácet i služby, které ve skutečnosti neodvedly.

Neplatná rámcová smlouva

Problematická byla podle zjištění Radiožurnálu už rámcová smlouva, na základě které svaz posílal státní dotace Fléglovu spolku. Rámcovou smlouvu svaz zadal bez soutěže a navíc byla dávno propadlá. Svaz ji totiž uzavřel v roce 2014 na deset let, přitom se v té době mohly rámcové dohody uzavírat jen na čtyři roky. V kontrolovaném roce 2021 byla tudíž už tři roky neplatná. Celý objem peněz, které svaz zadal Fléglově spolku na základě neplatné rámcové dohody, činí podle NSA zhruba 39 milionů.

Národní sportovní agentura pak řešila, jak vysokou sankci za to tenisovému svazu udělí. Ve hře byly dvě varianty. Podle informací Radiožurnálu někteří pracovníci agentury prosazovali, aby svaz vrátil celých 39 milionů. Jiní oponovali, že by to nebylo fér, protože část veřejných peněz se na pořádání turnajů skutečně využila. Jenže vyčíslit, kolik to bylo přesně, je velmi složité. V roce 2021 se totiž těchto turnajů odehrálo 28 a v každém z nich se podle zjištění Radiožurnálu proplácely desítky služeb, některé byly předražené, další dokonce fiktivní.

V takových případech platí, že pokud nelze přesně určit škodu, nařídí agentura vrátit až 25 procent z celkové sumy. To odpovídá zhruba deseti milionů. V součtu s částkou za první pochybení je to oněch 29,7 milionů, které má svaz zaplatit. Zvítězila druhá varianta.

Kaderkovy výhrůžky

Národní sportovní agentura kontrolovala hospodaření svazu od listopadu 2022. Když se loni chýlila ke konci a bylo jasné, že revize našla závažné chyby, Kaderka začala hrozit kontrolorovi, který hospodaření jeho svazu prověřoval. „Ať nám analfabet, sportovní analfabet, úředníček, ať nám řekne, že máme něco špatně!“ hřímal Kaderka v říjnu 2023 na tiskové konferenci v salonku pražského hotelu Hilton.

„Ať nám řekne, že naše grandslamové tituly, když jsme touto cestou vystoupali na světový Olymp, že jsme měli jít jinudy, podle něj, on si to přál jinak, proto nám chce dát pokutu. Ať to udělá! Těším se,“ pokračoval a dodal, co bude následovat, pokud kontrolor sankci udělí: „Bude to další, co přiložíme k aktům, a další součást našeho nejenom trestního oznámení, ale žaloby.“

Před koncem roku navíc stejnému kontrolorovi poslal přání do nového roku. „Není nejhorší být nejlepší na světě,“ stojí na přední straně PF, které má Radiožurnál k dispozici. A na druhé je Kaderkovou rukou dopsáno: „Kde je pravda, tam je i síla. Zlo předchází strachu a strach pádu…“ A pod tím je Kaderkův podpis.

PFko, které poslal prezident tenisového svazu Ivo Kaderka kontrolorovi z Národní sportovní agentury v době, kdy agentura kontrolovala hospodaření tenisového svazu. „Kde je pravda, tam je i síla…Zlo předchází strachu a strach pádu….“ | Zdroj: Archiv Českého rozhlasu

Hospodaření tenisového svazu řeší i policie. Na konci února detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili z dotačního podvodu a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky pět lidí: Kaderku, Flégla, ekonomickou ředitelku svazu Hanu Baierovou, generálního sekretáře Jakuba Fastra a bývalého tenisového reprezentanta a podnikatele Daniela Vacka. Kromě nich obvinili i pět firem. Kaderku a Flégla poslal soud do vazby.

Fléglovy firmy měly podle zjištění Radiožurnálu zajišťovat tenisové turnaje i letos. Třeba jeho firma Smart Deal to avizovala na svém webu. První na řadě je ženský turnaj v Říčanech u Prahy. Nakonec je ale všechno jinak.

„Firma Smart Deal ani Vista TV se na turnaji nijak nepodílí. Služby s pořádáním akce spojené si zařizuje přímo Český tenisový svaz,“ řekla ředitelka areálu Natálie Kallmunzerová. Webové stránky Smart Deal jsou nyní nedostupné a vedení tenisového svazu nyní řeší, jak zajistit konání i ostatních nahlášených turnajů v letošním roce.

Co dál s Kaderkou

Představitelé svazu již oznámili, že budou příští týden vymýšlet, jak svolat valnou hromadu, případně odvolat Kaderku a Flégla z funkcí. Mezitím se také „zvenčí“ ozývají hlasy, které vyzývají ke změnám. Například iniciativa Tenis bez krunýře (v narážce na akci Krunýř, jak Kaderka pojmenoval utajené chování s cílem snížit riziko prozrazení machinací s dotacemi) žádá zvolit nové vedení, změnit stanovy a zadat audit.

Ozývají se už ale i kluby. „Vyzývám tímto otevřeným dopisem výkonný výbor ke svolání mimořádné valné hromady,“ napsal předseda LTK Teplice Martin Tetřev s tím, že výkonný výbor a dozorčí rada svazu „umožnila selhání veškerých kontrolních mechanismů ČTS při nakládání se státními prostředky“.

„Ať se to jednotlivým zástupcům v orgánech ČTS líbí nebo ne, vynakládané státní prostředky (v době absolutního zadlužení státu, kdy dluhy nebudou schopni splatit nejenom naše děti ale i vnoučata), které podstatnou měrou řeší financování českého tenisu, musí být pod transparentní kontrolou a vykládány s péčí řádného hospodáře,“ sdělil Tetřev.