'Nebylo by to fér k divákům a pořadatelům.' Karolína Plíšková zápas proti sestře vypustit nechtěla

Sestry Plíškovy pavouky turnajů nikdy moc podrobně nesledují, ale jedna věc je pokaždé zajímá. A sice, jestli nenarazí na sebe. Od chvíle, kdy se potkávají na okruhu WTA, se té možnosti bojí.

„Co jsme se to v sobotu dozvěděly, tak jsme z toho byly docela vyřízené. Byla jsem ve Stuttgartu, takže jsem řešila Stuttgart. Na druhou stranu jsem byla hlavou tady a řešila jsem náš zápas. Ono to stejně jednou přijde, takže už jsme se s tím nějak smířily,“ řekla po svém příjezdu do Stromovky na tiskové konferenci Karolína Plíšková.

„Bohužel ten program byl teď pro mě docela náročný. Mám problém s oběma třísly. Jedno je lepší, jedno horší,“ popsala své zranění Plíšková.

„Tím, že je to tady v Praze, tak je dobře, že to takhle dopadlo, že nebude hrát se mnou. Ona tady obhajuje body, do toho v Česku vždycky nějaký extra nervy jsou. Pro začátek si myslím, že to pro ni bude lepší hrát s někým jiným,“ vysvětlila Karolína Plíšková.

Ta se kvůli zdravotním problémům odhlásila z turnaje v pražské Stromovce tak, aby se stihla uzdravit před dalšími velkými podniky antukové části sezony.

„Spousta lidí je i zklamaných. Snažila jsem se nastoupit, udělat pro to všechno, ale bohužel čas tam není. Jeden den na zregenerování nestačí. Kdyby se začalo aspoň ve středu, ve čtvrtek tak by to možná šlo, ale potom je turnaj v Madridu, který začnu už v sobotu,“ popisuje Plíšková.

Svým odhlášením z pražského turnaje předešla i některým spekulacím. Na sociálních sítích se celkem často objevovaly názory fanoušků, že by měla favoritka pustit utkání sestře, která úspěch a body potřebuje a také kurzy sázkových kanceláří se od sobotního losu upravovaly ve prospěch Kristýny.

„Nechce hazardovat se svým jménem a ta její pozice není taková, aby si v dnešní době mohla dovolit nastoupit ne stoprocentní už kvůli fanouškům tady v Praze,“ uvedl tenistčin manažer a přítel Michal Hrdlička.

„Určitě by přišlo hodně lidí a pro ně si myslím, že to není fér, ani pro ten turnaj, hrát tady nějaký takový zápas, že nastoupím a ségře to pustím. To pro mě vůbec nebyla varianta,“ doplnila svého manažera a přítele Plíšková

V pražské Stromovce se česká tenistka i tak fanouškům ukáže. V úterý bude mít v areálu turnaje autogramiádu.