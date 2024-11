Nehrála jsem svůj top. Polovinu zápasu jsem byla lepší, pak přišly chyby, lituje Krejčíková

Jak byste zhodnotila utkání?

Jsem zklamaná, mrzí mě, že mi to nevyšlo. Cítím, že jsem nehrála úplně nejlépe, nehrála jsem svůj top, ale myslím, že jsem hrála solidně. Byla jsem set a půl lepší, akorát jsem pak bohužel ztratila momentum zápasu. Najednou se to otočilo, Iga přestala dělat chyby a začala líp servírovat. Bylo to vyrovnané a mně nevyšel konec. Ve třetím setu jsem se bohužel nechytla.

Jak si to vysvětlujete? Byla jste aktivnější, vedla ve druhém setu 3:0. Vypadalo to, že na Šwiatekovou umíte zahrát.

Těžko říct, rozhodují maličkosti. Nevyšel mi jeden, dva míče. Nedařily se mi první servisy, hrála jsem přes druhé, a Iga mě začala tlačit. Sešlo se jí to, chytla se, já naopak začala kupit chyby.

Turnaj mistryň umožňuje to, že i když prohrajete, pořád máte šanci uspět. Je dobré, že jste uhrál dost gemů, což se může hodit. Jak to vidíte?

Chtěla bych konečně na Turnaji mistryň vyhrát aspoň jeden zápas. Ještě se mi to nepovedlo. Byla jsem blízko, zase to nevyšlo. Budu bojovat dál, aby se mi to aspoň v jednom z dalších dvou zápasů povedlo.