Nejlepší turnaj sezóny, raduje se Plíšková po hladké výhře nad Venus Williamsovou

Tenistka Karolína Plíšková vstoupila suverénně do Turnaje mistryň v Singapuru. Česká tenistka, které teď na pár týdnů pomáhá australská trenérka Renae Stubbsová, zdolala Američanku Venus Williamsovou dvakrát 6:2, i protože prý podle vlastních slov podala nejlepší výkon v této sezóně. Další zápas čeká českou tenistku v úterý. S Karolínou Plíškovou mluvil po zápase reportér Radiožurnálu Jaroslav Plašil. Rozhovor Singapur 20:45 22. října 2017

Jak byste popsala svůj první zápas a s čím jste nejvíce spokojená?

Asi tak nějak se vším. Hlavně s tím, jak jsem se celý zápas cítila. Musím totiž říct, že takhle dobře jsem se v zápase hodně dlouho necítila. Myslím, že to byl můj nejlepší zápas letos, takže jsem ráda, že jsem si to vybrala tady. Nechci se nějak vynášet do nebes, protože mám samozřejmě před sebou další zápasy, ale myslím, že v tom zápase tam ode mě bylo všechno. Hra od základní čáry i servis, který jsem si držela a až na jeden game byl moc dobrý.

Ale ten výsledek se mi vzhledem ke hře Venus zdá až příliš přísný. Rozhodně jsem si nemyslela, že by to mohlo být dvakrát 6:2, protože jsme tam měly nějaké velmi dobré výměny, ale jsem ráda, že jsem to zvládla a že jsem tím kolem prošla.

Prý jste se cítila dobře už v tréninku tady v Singapuru. Byla jste v očekávání, že byste to mohla přenést i do zápasu?

Ani ne, protože akorát jeden trénink byl trochu horší, jinak těch dalších pět nebo šest co jsem tu měla plus rozehrávka před zápasem byly dobrý, takže už poznám, kdy mám panikařit a kdy ne. To dneska nebylo, takže jsem se cítila úplně v klidu, za což patří dík i mému týmu, co tu mám, takže se cítím moc dobře tenhle rok a z toho loňska jsem si vzala hodně věcí. Jsem ráda, že se necítím tak, jako loni.

Podle čeho panikaříte?

Když se mi třeba nedaří před zápasem v rozehrávce. Samozřejmě vím, že to pak nemusí být tak špatné i v zápase, ale dneska i ta rozehrávka byla skvělá. Moc věcí jsem tam nezkazila, takže nebylo vůbec důvod nějak panikařit.

Bylo něco, s čím vám konkrétně pomohla Australanka Stubbsová, s kterou tady v Singapuru jste?

Pomohla mi samozřejmě hodně. Není to o tom, že bychom tady byli jen tenhle týden. Já jí znám, takže to není tak, že se poznáváme, ale na kurtě toho se mnou nemohla dělat moc, protože máme teď hodně zápasů před sebou, takže se nedá moc zasahovat do techniky nebo něco měnit, ale spíš jde o takovou tu pohodu, kterou teď okolo sebe cítím. A vlastně celkově to naladění ve hře a taktika, což cítím, že zatím funguje.