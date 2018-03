Nejslabší antuková sezona za několik let? Špičkoví tenisté jsou buď zranění, nebo odpočívají

Hlavní antuková část sezóny tenistům teprve začne, ale už teď je zřejmé, že může být nejslabší a nejpřekvapivější za poslední dobu. Vždyť hned několik hráčů světové špičky se zatím marně snaží o návrat. A naopak někteří z těch, kterým se dařilo, dopředu oznámili přestávku. Paříž 18:00 31. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenista Rafael Nadal po vítězství na loňském Roland Garros | Zdroj: Reuters

„Nemám moc rád turnaje na antuce, moje tělo na to není moc stavěné. Asi vynechám několik turnajů za začátku antukové sezony, abych byl stoprocentně připravený na French Open. Možná nějaký turnaj těsně před tím,“ přemýšlel během turnaje v Miami Juan Martin Del Potro, nejúspěšnější tenista posledního měsíce.

Vysoký Argentinec se zbavil vleklých potíží se zápěstím a nerad by si zadělal na další problémy. A když už nějakou část sezóny „obětovat“, tak tu spojenou s fyzicky nejnáročnějším tenisem s dlouhými výměnami.

Jako Federer

Kompletní antukovou sezónu vynechává tak jako loni Švýcar Roger Federer, tak aby neohrozil své sportovní cíle ve Wimbledonu. Na povrchu z drcených cihel si na jaře nezahraje ani Brit Andy Murray, který se vrací po operaci kyčle.

Velké turnaje bez současných třicátníků a často těch největších hvězd minulých let, to je něco, na co si teď fanoušci musejí zvykat častěji.

Slavní profesionálové už se nehoní za co nejlepší pozicí na žebříčku. Chtějí, aby jejich kariéra byla co nejdelší a zároveň, aby obstáli na akcích, na kterých jim nejvíc záleží. To je trend, který můžeme v posledních měsících pozorovat nejenom při antukové části sezóny.

„Myslím, že toho prostě bude víc. Čas už někam dospěl a nejde mít pořád dokola program na sto procent nabitý jako v letech předtím," okomentoval fenomén poslední doby třeba nejlepší český singlista Tomáš Berdych.

Nezáživný grandslam?

Fanoušci mají někdy smůlu, že své oblíbence neuvidí, třeba loni na US Open chyběla zhruba polovina hráčů z nejužší světové špičky a grandslam svými výsledky a složením připomínal spíš turnaj kategorie ATP 250. Teď se někteří tenisoví příznivci bojí podobného vývoje při Roland Garros.

Vždyť se spekuluje také o zdravotním stavu či formě posledních šampionů z Paříže, Španěla Rafaela Nadala, Švýcara Stana Wawrinky či Srba Novaka Djokoviće.

„Djoković už se vrátil po pauze, ale zatím prohrává s velmi průměrnými hráči. Do formy absolutní světové špičky má zatím daleko,“ všímá si tenisový trenér Vladislav Šavrda.

Všechny zmíněné okolnosti mohou dát na druhou stranu větší naději tenistům, kteří ještě významnou trofej v kariéře nezískali.

O tu první velkou v této antukové sezóně budou bojovat od půlky dubna v Monte Carlu, o tu největší pak od konce května na grandslamovém Roland Garros v Paříži.

I když podle Šavrdy bude hodně záležet hlavně na Nadalovi, jak velká šance to pro ostatní skutečně bude. „Antukáři jako třeba Pablo Carreño Busta, ti mají do Nadala pořád ještě daleko. V případě, že bude zdravý a připravený Nadal, tak bude velký favorit,“ říká Šavrda pro Radiožurnál.

Ostatně i proto zřejmě Nadal stále svůj návrat po Australian Open odkládá. Tak aby měl co největší šanci roli největšího favorita na svém nejoblíbenějším grandslamu potvrdit.