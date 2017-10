Některým klukům se ani nechce moc trénovat, popisuje Plíšková peripetie se sparingpartnery

Tenistka Karolína Plíšková usiluje o velký úspěch na Turnaji mistryň, a aby si v závěrečných bojích mohla věřit, potřebuje mít i dobrý pocit z tréninků. V Singapuru jí podobně jako na všech významnějších akcích rozehrávají sparingpartneři, i když s jejich výběrem to někdy může být složité. Singapur 13:55 27. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková | Foto: Matthew Stockman | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Karolína Plíšková přiznává, že jméno svého favorita nezná, ale i v jihovýchodní Asii, kde si mohou být z pohledu Evropana lidé trochu víc podobní, si oblíbeného sparingpartnera nesplete. V opačném případě by se jí totiž mohlo stát, že nebude ideálně rozehraná, protože tenisová úroveň turnajových sparingpartnerů není nikde garantována.

Karolína Plíšková poprvé na Turnaji mistryň prohrála, nestačila na Jelenu Ostapenkovou Číst článek

„Na některých turnajích je třeba jenom jeden a pak samozřejmě není z čeho vybírat, protože těch holek, co chce hrát se sparingpartnerem, je hodně… První tréninky jsou tak nějak pokus a potom, když víme, který nám sedí a který ne, tak už si žádáme jenom toho jednoho. Turnaj má nějaké tři čtyři chlapy k dispozici a s nima nějak trénuji, někteří ti kluci nehrajou moc dobře, třeba se jim i nechce. Takže většinou si najdu jednoho, který mi sedí, který hraje dobře a je schopný odehrát dobrý hodinový trénink. Taky tady jsme si našli jednoho favorita,“ přiznává Karolína Plíšková.

S nadsázkou řečeno to trochu připomíná soutěže moderních pětibojařů, kteří mohou být někdy také zaskočeni kvalitou koní. Na druhou stranu, ani horší sparingpartner nemusí mít na výkon tenistek fatální dopad v samotném utkání. Některé hráčky problémům předcházejí a cestují se svými vlastními tréninkovými partnery, mohou využívat své trenéry, v ideálním případě bývalé profesionály, nebo se domluvit na společné přípravě se svými konkurentkami na turnajích.

„Je dobré tréninky absolvovat třeba s tím sparingem, aby trenér mohl stát u mě a opravovat mě. Takže v tomto je to lepší, než když hraji s trenérem. Ten to pak moc nestíhá, nestíhá koukat na chyby, má to pak těžší,“ řekla Karolína Plíšková, která teď zažila kombinaci všeho popsaného.

Hingisová po Turnaji Mistryň ukončí svou kariéru. 'Nemohla jsem si přát lepší závěr,' řekla Číst článek

Před turnajem hrála tréninkové zápasy s tenistkami druhé skupiny. V roli provizorní trenérky jí v Singapuru pomáhá několikanásobná grandslamová šampionka z deblu Australanka Rennae Stubbsová a má také svého vybraného sparinpartnera, kterému pokaždé na úvod vysvětlí, na co by se chtěla tentokrát zaměřit.

„To si řídím podle sebe s trenérem, takže si nějak řekneme, co chceme, a on podle toho jede. Potřebuji si trošku zahitovat, protože mě v sobotu čeká opravdu jiný zápas. Potřebuji tedy někoho, s kým budu hodně hrát, udělám nějaké výměny, možná i pár bodů,“ prozradila Karolína Plíšková, které bylo dopředu jasné, že se tentokrát bude spíš zaměřovat na trpělivé dobývání houževnaté obrany, což ji v semifinále na rozdíl od zápasů ve skupinách čeká.