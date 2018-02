Nemají jiného soupeře, na kterého by nevyzrály. Možné pražské finále proti sestrám Williamsovým je na obzoru

Pod kapitánem Petrem Pálou dosáhly české tenistky na desáté semifinále v řadě a zatím vybojovaly pět titulů. Ve Fed Cupu skoro nemají soupeře, kterého by nedokázaly porazit. Až na jednoho, kterého teď ještě mohou v této sezóně v domácím prostředí potkat. Praha 21:39 12. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České tenistky při vzpomínce na Janu Novotnou | Foto: Kateřina Šulová

Při vší úctě ke všem týmům a soupeřkám, které už české tenistky pod vedením kapitána Petra Pály ve Fed Cupu porazily, Američanky se slavnými sestrami Williamsovými ve finálovém duelu v Praze, to by bylo něco, co ještě hráčky ani fanoušci v týmové soutěži nezažili.

„Mě by to samozřejmě lákalo. Já myslím, že ani jedna z nás to ale neřeší a jedeme, zápas od zápasu,“ přiznala Petra Kvitová.

Češky ale čeká těžké semifinále v Německu, Američanky se utkají s Francií. A taky není jasné, jestli by sestry Williamsovy finále hrály.

Teď s Nizozemskem se sice fanouškům po delší době v týmové soutěži představily, ale to bylo doma ve Spojených státech, navíc Serena nastoupila po mateřské pauze jen do deblu za rozhodnutého stavu.

Přesto svěřenkyně kapitána Petra Pály by se takovému zápasu o titul určitě nevyhýbaly. Když totiž v minulých letech získávaly trofeje, byl soupeř pokaždé v té nejsilnější možné sestavě. Ať už jde o Francouzky, Rusky, Němky a před tím i Srbky.

Sestry Williamsovy? ‚ Tak jo ‘

„Musíme si uvědomit, že vždy, když jsme hráli finále, tak proti nám hrály týmy v té nejsilnější sestavě. Diváci si zaslouží, aby fedcupové zápasy byly atraktivní a myslím, že i holky se chtějí setkat s těmi nejlepšími. Když hrála Šarapová, tak byl každý rád, že byly Rusky v nejsilnější sestavě,“ řekl Petr Pála.

Je obtížné určit, co by bylo úplně nejvíc. Jestli porazit Američanky, což se zatím v jinak výjimečně úspěšné éře zatím českým tenistkám nepovedlo nebo zdolat silné Rusky či Němky?

„Toho ‚co nejvíc‘ jsme zažily už hodně. Každé finále je něčím speciální, takže proč ne. Už jsme měly Rusky se Šarapovou, měly jsme strašně vyhecované finále, Německo s Kerberovou v Česku, takže když by to tak bylo, tak jo,“ brala by takovou příležitost Kvitová.

Zahrát si domácí finále s Venus a Serenou Williamsovými by se Petře Kvitové líbilo. Jediné tenistce z éry kapitána Petra Pály, která byla ve všech finálových sestavách a má všech pět fedcupových titulů z úspěšného období.

