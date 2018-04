'Německo mi nevadí, ale němčinu jsem zavrhla.' Plíšková hraje proti zemi, kde jako školačka trénovala

Dva vynikající výkony přiblížily české tenisky k postupu do fedcupového finále. Na Petru Kvitovu navázala i Karolína Plíšková, která ve Stuttgartu zdolala domácí hvězdu Kerberovou 2:0 na sety. Plíškové se v Německu hraje dlouhodobě dobře, v jednom z tamních klubů jako školačka pilovala svůj talent. Stuttgart 8:02 22. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: agentura Reuters

„Dva roky jsem tu trénovala, takže je to kus života. Udělaly jsme tu velký kus práce, měly jsme českého trenéra a jít v takovém věku do Německa nebylo nejlehčí pro nás ani pro rodinu. Ale otrkaly, jsme se a chodily tu do školy,“ vzpomíná pro Radiožurnál Karolína Plíšková.

V té době nebylo obvyklé takto odjet do zahraničí. Talentované děti končívaly spíše v českých centrech, ale i tak na krajana ve školním věku v Německu narazila. Jedním z tréninkových partnerů býval i podobně starý Jiří Veselý.

„Ten byl kousek. Jirku znám od deseti let, vídali jsme se docela často v místních klubech, ale byl jediný z Česka,“ řekla Karolína Plíšková.

Kromě sportovní kariéry se v Německu se sestrou snažila starat i o tu školní. I vzdělání možná pokaždé nemělo přednost. „Nebylo to, že bychom chodily do školy jako ostatní, že by nás známkovali. Ale chodily jsme kvůli jazyku a matika je stejná všude. Docela jsme mluvily, ale už je to strašně dávno,“ vzpomíná.

Souboj s kamarádkou

„Docela rozumím, ale s mou mluvou je to těžší. Občas se snažím zapojit, ale věty dohromady nemám. Kultura je podobná, je to kousek od domova, v tom je to dobré, protože jsme pořád ve světě. Jsem tu jako doma, Německo mi nevadí, ale němčinu už jsem zavrhla. Ten jazyk se mi nelíbí, tak netoužím po tom mluvit, i když někdy by se to hodilo,“ přiznává Karolína Plíšková.

Přestože Němčinu nemusí, jednou z velkých tenisových kamarádek Karolíny Plíškové je Němka - bývalá deblová spoluhráčka Julia Görgesová, se kterou si zahraje i v prvním nedělním zápase.

Nedělní program semifinále Německo-Česko začne v 11 hodin. Česko vede po prvním dnu 2:0 a vedle Karolíny Plíškové má na programu svůj zápas i Petra Kvitová, která má naplánovaný zápas s bývalou světovou jedničkou Angelique Kerberovou.