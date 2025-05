Nemohu od sebe čekat žádné zázraky, ale porážky pořád bolí, říká Kvitová po konci v Paříži

Tenistka Petra Kvitová do druhého kola na Roland Garros nepostoupila. Se Švýcarkou Viktorijou Golubicovou prohrála 1:2 na sety. Dvojnásobná wimbledonská šampionka, která se v této sezoně vrací po narození syna, v rozhovoru pro Radiožurnál Sport přiznala, že ji chybí zápasový rytmus. Zároveň se ale těší na duely na travnatém povrchu. Od zpravodaje z místa Paříž 17:40 25. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Petra Kvitová se na Roland Garros do druhého kola neprobojovala | Foto: Teresa Suarez | Zdroj: EPA / Profimedia

Petro, po dvou letech jste si zahrála na grandslamu, ale bohužel jste nepřešla přes 1. kolo. Jak se cítíte?

Jsem vůbec ráda, že jsem zvládla odehrát tři sety. Poté, co se mi stalo v Římě, jsem nehrála asi deset dní. Píchlo mě v patě, a když jsem začala znovu hrát, tak mě začalo bolet koleno. Je škoda, že jsem utkání nezvládla, protože jsem měla docela přijatelný los. Naopak musím uznat, že mě těší, že už je antuka za mnou a snad se mi na travnatém povrchu bude dařit lépe.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si tenistku Petru Kvitovou po konci na Roland Garros po 1. kole

Je na vás stále poznat, že vám chybí zápasový rytmus?

Po prvním setu jsem trochu vytuhla, když začalo pršet a soupeřka do toho začala víc chodit. Trochu víc jsem stála na nohou a bylo těžké se vrátit do utkání. Nějaká utkání mám odehrána, ale ne moc vítězných. Sebevědomí mi z toho určitě chybí.

Jak vypadá váš program na další měsíce?

Pojedu určitě na Wimbledon a předtím se určitě představím v Nottinghamu a Queens. Vrátila jsem s tím, že bych chtěla rád nejlepší tenis na trávě. Všechny zápasy, které jsem odehrála, by měly být takové tréninkové, ale vnitřně to trochu ničí, že se to úplně nepodařilo. Pořád je to lepší než jen trénovat, takže to beru z lepší stránky.

Vaše rodina je s vámi v Paříži?

Malý Péťa tady je a je tady i švagrová s jejím synem. Samozřejmě tu mám i Jirku Vaňka.

Jak prožíváte zápasy z pozice maminky?

Řeším to jinak, nejenom protože jsem maminka, ale také proto, že už mám nějaký věk. Tenis se se mnou táhne hodně dlouho, ale už to beru s nadhledem. Prohry mrzí, ale nemůžu od sebe čekat zázraky. Deset dní jsem byla ráda, že vůbec chodím. Antuka vám nedá nic zadarmo a soupeřka Viktorie na tom hraje ráda. Když se trochu rozstřílela, tak mi nedávala tolik míčů zadarmo. V závěru už to bylo hodně zamotané se špatným koncem pro mě.