'Nemůžu říct nic negativního.' Adam Pavlásek zažil úspěšnou singlovou premiéru v Davis Cupu

Tenistovi Adamu Pavláskovi se v Ostravě daří. Před třemi lety tam vyhrál v daviscupové premiéře s Jiřím Veselým deblový zápas, teď zvítězil i ve svém prvním singlovém duelu týmové soutěže. I díky tomu vedou Češi nad Izraelem 2:0 na zápasy a od účasti v baráži o elitní světovou skupinu je dělí jeden bod. S Adamem Pavláskem mluvil reportér Radiožurnálu Jaroslav Plašil. Ostrava 20:42 6. dubna 2018

Po vydařené deblové premiéře je vydařená i tak singlová. Jak byste ji zhodnotil?

Ostrava mi roste k srdci, protože mám dvě premiéry v Ostravě, dvě vítězství. Myslím si, že nemůžu říct nic negativního, jenom pozitivní, protože pocity a myšlenky jsou teď krásné. Jsem strašně rád, že jsem zápas zvládl a že jsem ten bod do šatny donesl. Věřím, že tohle bude ten zlom, který nás posune zpátky do baráže, kam bychom chtěli.

Čím si myslíte, že jste zvládl ten zápas? Pro vás se nevyvíjel úplně ideálně, prohrál jste první set.

Věděl jsem, co od Dudiho můžu očekávat, jelikož jsme spolu hráli zápasy, často tréninky. Já jsem začal, myslím, hodně solidně, když jsem ho brejknul. Potom jsem měl takové tři, čtyři hluché gemy, kdy to bylo takové nemastné, neslané. Více chyb, kratší balóny. Dudi mě v tomhle přehrával. Měl jsem pocit, že v prvním setu je lepší, že nevím, co na něho mám hrát. Potom mi kapitán řekl, nebo jsme si spíš tak vyměnili názory, že do toho musím jít, hrát rychleji a že když to bude kratší, tak do toho jít. Jsem rád, že tahle taktika vyšla a myslím si, že to byla ta správná.

Zmínil jste kapitána Jaroslava Navrátila, který má najednou ve vás důležitého daviscupového hráče, který tady, jak jste sám zmínil, vždycky hodně roste. Kolik vám tady dá to publikum a prostředí?

Jsem strašně rád, že má kapitán ve mě důvěru a že já mu to důvěru vždycky splatím, za což jsem nesmírně vděčný. Jak jsem říkal, miluju hrát v Česku, před českým publikem, speciálně tady v Ostravě, kde jsem skoro doma. Jsem rád, že fanoušci přišli. Ať to je Davis Cup, challenger kdekoliv v Česku. Myslím si, že nám všichni můžou takové fanoušky závidět.

Čtyřhru s Jiřím Veselým tady v Ostravě už máte nacvičenou. Půjdete do toho znovu? Jste zdraví oba?

Těžko říct, protože tohle je volba kapitána. Já jsem připraven jako obvykle. Když tu šanci dostaneme, tak si myslím, že bychom to už zítra mohli doklepnout.