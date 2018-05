Nezačínám nový turnaj, hraju dál, usmívá se Kvitová. V sobotu vyhrála v Praze, v neděli už hraje v Madridu

„Já jí nebudu říkat, kam má jezdit na turnaje. Nejdůležitější je, ať si užívá tenis.“

Kouč Jiří Vaněk se usmívá, po třetině roku už je Petra Kvitová na polovině naplánovaných výher. Bylo to od něj spíš hecování na startu sezóny, ale i tak je trenér spokojený s tím, jak jeho svěřenkyně hraje. A nejenom v této sezóně.

„Když si to vezmu, tak za necelý rok, kdy Péťa od té pauzy hraje, je to už čtvrtý titul, to je neuvěřitelné. Klobouk před ní, co dokázala,“ hodnotí Vaněk období, které začalo loni na konci května s návratem české tenistky na kurty.

„Vypadá opravdu výborně, je fit, vypadá v dobré fyzičce a přidá mi taková… klidnější,“ myslí si jedna z nejúspěšnějších tenistek všech dob Martina Navrátilová.

Projevuje se to třeba i tak, že má teď Petra Kvitová za sebou nejvydařenější třetinu roku od zatím životní sezóny 2011, s tituly z haly, betonu i antuky.

„Určitě se necítím tak, jako tehdy, to si myslím ani nejde. Pestré to je zatím hezky. Měla jsem výbornou přípravu, byla jsem zdravá a mohla jsem toho spoustu odtrénovat. Dlouho jsem čekala na antukový titul, takže jsem ráda, že to přišlo zrovna tady v Praze,“ říká Radiožurnálu Kvitová.

Petra Kvitová má větší část roku ještě před sebou a platí to také o antukové části sezóny, která pro českou tenistku pokračuje už v neděli, na velkém turnaji v Madridu.

„Tak to bude trošku víc lítat, což si myslím, že by mohla být moje výhoda. Nemám vlastně nový turnaj, hraju dál,“ řekla smířeně Petra Kvitová.