‚Něco jsem dostala, což byla záchrana.‘ Juniorce Bartůňkové se na letišti v Londýně ztratily kufry

Bartůňková vybojovala postup do čtvrtfinále juniorky Wimbledonu, ale zároveň se radovala i z toho, že se může po pěti dnech učesat vlastním hřebenem. Na letišti v Londýně se jí totiž ztratila zavazadla.

„Nakonec se to teda sešlo, že mám wimbledonské věci,“ řekla Radiožurnálu Bartůňková.

Bílá tenisová taška s wimbledonskými symboly svítí novotou, ale Nikola Bartůňková si ji v Londýně nepořídila jen z lásky ke slavnému turnaji.

Travnatý grandslam má sice moc ráda, ale teď nějaké pouzdro na rakety potřebovala, protože svá zavazadla pět dní neměla.

„Poprosila jsem organizátory, jestli bych mohla mít tašku, protože jsem na kurt nechtěla jít na kurt s nějakou kabelkou,“ říká Nikola Bartůňková, která je jedním z několika českých juniorů, kterým se teď na pár dní ztratila zavazadla na letišti.

Zažila to už jako malá, když se vracela domů, ale při cestě na turnaj je to samozřejmě nepříjemnější.

Chybí všední hygienické potřeby a také máte starost, v čem budete hrát.

„Pět dní je strašně dlouhá doba, bez ničeho, bez hřebenu a tak,“ vysvětluje nadaná tenistka. Naštěstí i sponzoři pomohli, jedni s taškou na raketu, druzí zase s oblečením.

„Něco jsem dostala, což byla záchrana, než přišly kufry, tak jsem to zvládla s těmi novými věcmi.“

Rakety na palubě

Někteří tenisté posílají do velkého kufru tašky i s raketami, ale Nikola Bartůňková je v tomto opatrná, a tak si aspoň základní vybavení snaží zabalit do příručního zavazadla s sebou na palubu, i když riskuje, že pro to nebude mít letecká společnost pochopení.

„Vždycky se snažím, abych tam měla rakety, ale ne vždy mě s nimi pustí, protože jsou velké. Naštěstí jsem to nějak propašovala a mám tam i boty a výplety, to nejdůležitější, kdyby se stalo, že nám kufry nepřijedou,“ přiznává Nikola Bartůňková.

Posílena zkušeností, o kterou vůbec nestála, postoupila do čtvrtfinále dívčího singlu, samozřejmě ráda by ve Wimbledonu došla co nejdál, ale zdejší turnaj se snaží brát spíš jako vklad do budoucna.

„Na trávě mě to fakt teď baví a chci se to naučit, proto jsem sem jela. Ne, že bych to vyhrála, je to důležité, je to Wimbledonu. Chci se na tom naučit hrát, to je pro mě nejdůležitější, abych pak mezi dospělými byla zkušenější a věděla, jak na tom hrát.“

Myslí už Nikola Bartůňková na svou kariéru mezi dospělými profesionálkami.