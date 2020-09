Djoković měl smůlu, vyloučení ale bylo správné, tvrdí mezinárodní tenisový rozhodčí

Na US Open byl hlavním favoritem na grandslamový titul, ale newyorské kurty opustil po diskvalifikaci bez bodů do žebříčku i bez finanční odměny za účast v osmifinále. Srbský tenista Novak Djoković v duelu se Španělem Pablem Carreňem trefil míčkem do krku čárovou rozhodčí a byl z turnaje vyloučen. A podle mezinárodního rozhodčího Jaroslava Chmelíka správně. New York 21:30 7. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novak Djoković. | Foto: Geoff Burke-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Jiné řešení podle mě nebylo. Když je taková závažná situace, tak se posuzuje akce a následek. Akce samotná nebyla nějak zlá, prostě odpinknul míček dozadu. Bohužel měl smůlu a rozhodčí nemohla dál pokračovat, ten následek byl velmi špatný. Rozhodnutí rozhodčích na US Open bylo správné,“ potvrdil Radiožurnálu mezinárodní tenisový rozhodčí Jaroslav Chmelík.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Podle rozhodčího Jaroslava Chmelíka byl Novak Djoković z US Open vyloučen správně. Více v příspěvku Tomáše Petra

Po ztrátě servisu v 11. gamu prvního setu se chtěl Djoković zbavit míčku, který měl v kapse. Nešťastně při tom ale trefil čárovou rozhodčí do krku.

„Kdyby ji trefil do nohy nebo jí to škrtlo rameno, dostal by napomenutí nebo pokutu, ale pokračovalo by se. Měl v tomhle trochu smůlu,“ dodal Chmelík.

Takhle ale utkání v prvním setu po brejku Pabla Carreňa Busty na 6:5 skončilo. Na sociálních sítích se Djokoviće fanoušci většinou zastávali, podle tenistů ale jeho diskvalifikace byla správná.

‚Přišlo mi, že začalo hrozně foukat.‘ Kvitová lituje vyřazení z US Open, porážka bude bolet dlouho Číst článek

„Pravidla jsou pravidla. Myslím, že rozhodčí i supervisor udělali správnou věc, i když to nebylo jednoduché. Žádný tenista neudělá takovou věc úmyslně. Byl to okamžik, smůla. Samozřejmě si nemyslím, že by Novak chtěl rozhodčí zasáhnout,“ řekl na pozápasové tiskové konferenci Carreňo Busta.

S vyloučením světové jedničky souhlasí i bývalí tenisté Greg Rusedski nebo Tim Henman. Samotný Djoković po diskvalifikaci vynechal tiskovou konferenci a rychle opustil Flushing Meadows. Čárové rozhodčí se omluvil na svém instagramu.

Po konci světové jedničky je tak jasné, že letošní US Open vyhraje tenista, pro kterého to bude první grandslamový titul v kariéře.

Oh my god, Djokovic got disqualified from the US Open.pic.twitter.com/yCo3Lqw0tg — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) September 6, 2020