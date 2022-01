‚Potřebuji čas na zotavení, jsem extrémně zklamaný.‘ Djoković po prohraném soudu opouští Austrálii

Tři soudci federálního soudu v Melbourne rozhodli jednomyslně v neprospěch čtyřiatřicetiletého srbského tenisty.

Djoković prohrál soud a musí opustit Austrálii, světová jednička titul na grandslamu neobhájí Číst článek

Djoković následně putoval znovu do detenčního zařízení a po pár hodinách odjel na letiště.

Australský deník The Age zveřejnil Djokovićovo prohlášení, ve kterém tenista uvedl, že rozhodnutí soudu respektuje a poděkoval fanouškům za podporu.

Hlavní soudce James Allsop uvedl, že rozhodnutí se týkalo toho, zda bylo ministrovo rozhodnutí o odebrání víza iracionální, nebo právně nepřiměřené.

„Není součástí funkce soudu rozhodovat o opodstatněnosti, nebo moudrosti rozhodnutí,“ řekl Allsop s tím, že šlo o přezkoukání, zda byl ministrův krok v souladu se zákonem, či nikoli. Soud v neděli své rozhodnutí písemně nezdůvodnil, to učiní v nadcházejících dnech.

„Teď budu potřebovat nějaký čas na zotavení, než se podrobněji vyjádřím k celé situaci. Jsem extrémně zklamaný s verdiktem soudu o zamítnutí mé žádosti přezkoumání rozhodnutí ministra pro imigraci se zrušením mého víza, což znamená, že nemohu v Austrálii zůstat a účastnit se Australian Open. Respektuji rozhodnutí soudu a budu spolupracovat se všemi autoritami, které mají na starosti můj odjezd ze země. Je mi hodně nepříjemné, že se všechno dění v minulých týdnech soustředilo jen na mě a doufám, že nyní se bude soustředit na hru a turnaj, které tak miluji. Chtěl bych popřát všem hráčům, pořadatelům turnaje, organizátorům, dobrovolníkům, fanouškům jen to nejlepší. Nakonec bych chtěl poděkovat mé rodině, kamarádům, týmu, fanouškům a mým srbským spoluobčanům za jejich nekončící podporu. Byli jste pro mě obrovským zdrojem síly.“ Novak Djoković

První hráč světa dostal původně vízum na základě výjimky z povinného očkování proti koronaviru, kterou však úřady po jeho příletu zpochybnily. Djokovič byl před deseti dny zadržen na letišti, poté propuštěn, ale vízum mu znovu odebral ministr pro imigraci, což v neděli potvrdil soud.

ATP uvedla, že Djokovičovo vyhoštění je vyústěním politováníhodné série událostí. „Na zhodnocení faktů a poučení z této situace je zapotřebí více času. Bez ohledu na to, jak k tomu došlo, Novak je jedním z největších šampionů našeho sportu a jeho absence na Australian Open je pro tenis ztrátou. Víme, jak turbulentní byly poslední dny pro Novaka a jak moc chtěl v Melbourne obhájit titul. Přejeme mu, ať se mu daří a těšíme se, že se brzy vrátí na kurt,“ uvedla ATP Tour v prohlášení.

Hráčům nadále doporučuje očkování proti koronaviru, které má 97 tenistů z první stovky.

‚Ponížili sami sebe‘

Na Djokovičovu obranu celou dobu vystupovali srbští politici a prezident Aleksandar Vučič po verdiktu opět zkritizoval australské úřady. „Je nepřijatelné, aby s nejlepším tenistou takhle zacházeli deset, jedenáct dní a pak mu jedenáctý den řekli to samé co na začátku. Řekl jsem Novakovi, že už se nemůžu dočkat, až se vrátí do své země, kde je vždy vítán,“ uvedl Vučič.

Australské státní zástupce obvinil ze lži. „V nesmyslném soudním sporu bylo vidět, jak obžaloba lže. Tvrdí, že v Srbsku je méně než 50 procent očkovaných lidí, ale oficiálně je to 58 procent. To je více než v mnoha jiných evropských zemích. To byl nesmyslný argument,“ řekl srbský prezident. „Myslí si, že Djokoviče ponížili, ale ponížili jen sami sebe. On se může vrátit domů a podívat se všem zpříma do očí.“

Srbská premiérka Ana Brnabičová označila verdikt soudu za skandální. „Ukázalo se, jak v některých zemích funguje nebo spíš nefunguje právní stát.“

Wilander: Kariéra na hraně

Rozhodnutí soudu naopak přivítal australský premiér Scott Morrison. „Děkuji soudu za pohotovost a trpělivost, který se všemi účastníky měl. Teď je na čase věnovat se Australian Open a tenisu,“ prohlásil.

Sedminásobného grandslamového šampiona Matse Wilandera deportace světové jedničky překvapila. „Jsem v šoku, ale také trochu vyčerpaný, protože o tom slýcháme už týden. Oceňuji, že to Novak zkusil, ale zároveň věděl, že se to může stát, protože pravidla vyžadují očkování,“ řekl Švéd. „Jeho kariéra je na hraně a možná bude muset udělat něco, co ve skutečnosti udělat nechce.“

Patrick Mouratoglou, mimo jiné kouč americké hvězdy Sereny Williamsové, uvedl, že hlavním poraženým je úvodní grandslam sezony. „Jedinou dobrou zprávou je, že se snad začne mluvit o tenisu,“ napsal Mouratoglou na sociální sítě.