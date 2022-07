Djokoviče možná kvůli nenaočkování nepustí na US Open. Je jedním z nejzdravějších hráčů, říká Lehečka

Ještě nedávno byl Novak Djoković suverénně nejlepším hráčem planety. Nyní ale paradoxně, navzdory titulu, klesne ve světovém žebříčku až na sedmé místo, protože letos se za travnatý grandslam neudělují body. Navíc může klesnout i níž po případných dalších ztrátách. V Londýně bezprostředně po titulu potvrdil, že se nenechá očkovat proti Covidu a není jisté, jestli se letos dostane na US Open, kde obhajuje loňské finále. Londýn 13:00 11. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radující se Novak Djoković po vítězném finále Wimbledonu | Foto: Matthew Childs TPX IMAGES OF THE DAY | Zdroj: Reuters

Na příběh Novaka Djokoviće se dá jistě dívat z různých pohledů, ale když odhlédneme od okolností, je zřejmé, že se z jednoho z nejlepších sportovců planety příkladně pečujícího o své zdraví vzornou životosprávou a promyšlenými tréninkovými procesy, stal během necelého roku tenista z konce světové desítky.

Loni na US Open neuspěl v boji o kalendářní grandslam, když selhal ve finálovém duelu, ale zatímco v New Yorku si rekordní zápis do historie prohrál sám přímo na kurtu, tak další prohry už souvisejí i s rozhodnutími úřadů.

Djoković se dlouhodobě netají názorem, že by si měl o svém zdraví každý rozhodovat sám. A stál si za ním i v době, kdy mnohé zdravotnické a státní autority vyžadovaly očkování při boji s koronavirem.

„Bojuje za to, co si myslí, že je správné a je schopen, za to nést následky, což ne každý dokáže. Na Australian Open mi přišlo, že to bylo víc politické téma, než aby šlo o zdraví všech. Když byste viděli jeho jídelníček, životosprávu a pohybové aktivity, tak bych řekl, že je to jeden z nejzdravějších hráčů na okruhu,“ vypráví pro Radiožurnál český tenista Jiří Lehečka, který si i během letošního Wimbledonu s Djokovićem zatrénoval.

Sám neměl problém s tím, nechat se očkovat, protože to považoval za správné, ale zároveň respektuje, když to někdo vidí jinak.

„Den předtím než ho bohužel deportovali ze země jsem vedle něj běžel ve fitku na pásu. A necítil jsem se nijak ohrožen tím, že není očkovaný,“ přidává Lehečka.

Novaka Djokoviće po dvou různých soudních procesech Austrálie vyhostila ze země jako člověka nebezpečného pro své názory. Srbský tenista navíc nemohl kvůli chybějícímu očkování na velké jarní turnaje do Spojených států. A i suverénně nejlepšímu tenistovi posledních let začaly chybět zápasy.

„Je to jeho svobodné rozhodnutí, že se nedal naočkovat, ale je to škoda, protože si myslím, že v Austrálii byl dobře nachystaný,“ dívá se na výsledkový sešup dlouhodobého lídra mužského okruhu Jiří Veselý, který jen málo rozehraného Djokoviće porazil letos v Dubaji. A sám nechápe, proč se takto srbský tenista rozhodl. „Trochu si pod sebou podřezal větev,“ dodává.

Otazník nad budoucností

Ostatně, něco takového říkal na začátku roku i Španěl Rafael Nadal, že je na každém, jakou cestu si vybere. On sám při potížích Djokoviće vyhrál Australian Open, ovládl Roland Garros a srbskému rivalovi rázem odskočil v počtu získaných grandslamových trofejí. A zatímco ještě loni to vypadalo, že bude Djoković i dál posouvat své rekordní limity, teď už mohou být mnozí na pochybách.

„Přišel o důležité turnaje a i grandslamy pro něj teď budou těžší. Pokud bude padat v žebříčku, tak na ty nejlepší bude narážet dřív. Samozřejmě pokud bude ve formě, může ještě pár grandslamů vyhrát, ale je otázka, kolik jich bude hrát,“ myslí si Jiří Veselý, jeden z mála tenistů, který má s Novakem Djokovićem pozitivní vzájemnou bilanci.