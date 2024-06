Pro Djokoviče končí French Open předčasně, obhájce titulu odstoupil z turnaje kvůli zranění

Djokovič v osmifinále otočil více než čtyř a půlhodinový zápas s Argentincem Franciscem Cerúndolem, ale nechal si ošetřit pravé koleno a následně zpochybnil, zda bude moci pokračovat. Po magnetické rezonanci další účast vzdal, meniskus má prasklý.

Djokovic has withdrawn from Roland-Garros due to a right knee injury.



Wishing Novak a speedy recovery 🧡 pic.twitter.com/Ilb6HynTzw