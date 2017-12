Nové příjmení, nová spoluhráčka, stejná strana. Andrea Sestini Hlaváčková se chystá na novou sezonu

Doposud sbírala tituly a velké výhry jako Andrea Hlaváčková, o další úspěchy bude bojovat s o něco delším jménem. Česká tenistka rozšířila své příjmení po svatbě s italský manželem Sestinim a nějakou dobu trvalo, než změnu uvidí i v rekordech a statistikách ženského profesionálního okruhu. Praha 17:29 14. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrea Sestini Hlaváčková bude mít v nové sezoně novou partnerku | Foto: Jeremy Lee | Zdroj: Reuters

„Není to žádná sranda si to všude změnit. Manžel byl skoro až překvapený, že jsem do toho šla. Ani by mu nevadilo, kdybych zůstala Hlaváčková. Je rád, že prý je pátý na světě a těší se, až vyhraje nějaký turnaj,“ směje se Andrea Sestini Hlaváčková.

S prodlouženým jménem bude hrát česká tenistka poprvé už tento víkend v extralize, a pak od ledna už také na okruhu WTA, kde si kromě nového jména bude zvykat i na novou spoluhráčku.

Se světovou jedničkou v deblu Chan Yung-jan Tchajwanu mají ty nejvyšší cíle. „Je nám oběma jasné, že ona z pozice světové jedničky a já pětky máme veliké cíle, ale co bude realita, to uvidíme až po nějakém kusu sezony,“ tuší.

A opatrná je Andrea Sestini Hlaváčková i proto, že si bude její spoluhráčka zvykat na novou stranu, na které bude na rozdíl od předchozí spolupráce s Martinou Hingisovou hrát, a také třeba proto, že nemá zaručeno, jak si obě na kurtu i mimo něj sednou.

„Žádná společná témata jsme zatím neměly, takže od toho neočekávám, že skočíme do nějakého blízkého přátelství. Ale je mi hodně sympatická a já věřím, že je to oboustranné. Těším se, že si vztah budeme budovat. Vždycky to chvilku trvá. Pokud se za to postaví nějaké úspěchy, většinou se vztah vybuduje rychleji,“ říká Sestini Hlaváčková.

Tokio 2020 není hnací motor

Se svou novou spoluhráčkou je dohodnutá na sezonu 2018, pak se uvidí. Minimálně v roce 2020 je ale jisté, že kvůli přípravě spoluhráčky na olympijské hry o svou partnerku přijde a sama bude - pokud ještě bude hrát - hledat někoho jiného.

Mohla by to být momentálně zraněná Lucie Hradecká, se kterou získala olympijskou medaili a dva grandslamové tituly?

„Jakkoli bych jí já mohla pomoct v comebacku, budu ráda. Ale její spolupráce s Kačkou Siniakovou byla hrozně úspěšná a když se bude vracet, tak asi po boku Kačky. Před Tokiem nechci zavírat ani otevírat dveře. Nemám to jako hnací motor dopředu,“ nedívá se tak daleko česká tenistka.

Mnohem aktuálnější jiná reprezentační akce, pokud by dostala pozvánku do fedcupového týmu kapitána Petra Pály. „Fed Cup hraju s láskou, ale posledních pár let jsem v týmu nebyla. V Česku se rojí spousta nadějných a úspěšných tenistek, místo je tam omezené,“ vnímá silnou konkurenci Andrea Sestini Hlaváčková.