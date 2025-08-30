Od začátku jsem hrál výborně, říká po výhře na US Open Macháč. Do osmifinále postoupila i Krejčíková
Tenisté Tomáš Macháč a Barbora Krejčíková postoupili na US Open do osmifinále. Turnajová jednadvacítka Macháč porazil na betonových dvorcích v New Yorku Uga Blancheta z Francie 7:5, 6:3, 6:1. Krejčíková zdolala po obratu nasazenou desítku Američanku Emmu Navarrovou 4:6, 6:4, 6:4.
Jistotu osmifinále na posledním grandslamovém turnaji sezony má tak pět českých zástupců. Vedle Macháče a Krejčíkové postoupili dříve také Jiří Lehečka a Markéta Vondroušová. Poslední účastnicí se stane buď turnajová jedenáctka Karolína Muchová, nebo o deset míst níže nasazená Linda Nosková. Jejich vzájemný duel se odehraje v sobotu.
Krejčíková porazila Navarrovou poprvé v kariéře a oplatila jí vyřazení z letošního 3. kola Wimbledonu, kde ji limitovaly zdravotní potíže. Sobotní duel vyhrála i přes 53 nevynucených chyb, v poměru vítězných míčů soupeřku předčila 33:15. Do osmifinále US Open postoupila podruhé, jejím maximem je zde čtvrtfinále z roku 2021.
„Mám z toho obrovskou radost, že se mi to takto povedlo. Že jsem tu odvetu dokázala vyhrát a teď to máme 1:1. Obrovsky si toho cením, že jsem postoupila a jsem ve 4. kole. Pár měsíců zpátky v květnu (Krejčíková se vracela po zranění – pozn. red.) jsem si to nedokázala vůbec představit. Je to úžasné,“ řekla českým novinářům Krejčíková.
Devětadvacetiletá Krejčíková neměla do utkání na třetím největším dvorci Grandstandu, kde před ní uspěli Lehečka s Vondroušovou, dobrý vstup. Po třech prohraných servisech ztrácela brzy 1:5. V závěru dokázala sice třemi gamy v řadě snížit, v osmé hře odvrátila tři setboly. Za stavu 4:5 ale znovu přišla o podání a sadu ztratila.
Ve druhé sadě ale česká tenistka zpřesnila. V úvodních čtyřech hrách povolila Navarrové jen sedm fiftýnů a utekla do vedení 4:0. Američanka sice později snížila z 1:5 na 4:5, Krejčíková ale sadu dopodávala a využila třetí setbol.
Rozhodnutí přinesl třetí set. Krejčíkové úvod nevyšel, po ztraceném servisu prohrávala 0:3. Poté se jí ale podařil velký obrat. Také díky třem dvojchybám Navarrové v pátém gamu nejprve manko brejku smazala a poté prolomila servis soupeřky ještě jednou. Sérii pěti vyhraných her završila v osmém gamu, kde odvrátila dva brejkboly.
Loňská semifinalistka Navarrová ještě snížila, dvojnásobná granslamová šampionka Krejčíková si už ale postup nenechala utéct. Na servisu proměnila první mečbol a zvedla u sítě radostí ruce nad hlavu. V boji o čtvrtfinále narazí na další Američanku Taylor Townsendovou, která porazila nasazenou pětku Rusku Mirru Andrejevovou.
‚Cítím se dobře‘
Čtyřiadvacetiletý Macháč porazil přemožitele Jakuba Menšíka z druhého kola a 184. hráče světa Blancheta za hodinu a 52 minut. V osmifinále US Open je podruhé za sebou a pokračuje turnajem bez ztráty setu. Příště narazí na nasazenou čtyřku Američana Taylora Fritze.
Berounský rodák Macháč získal první set až díky brejku v 11. hře. V dalších dvou sadách se mu už ale na returnu dařilo lépe. Soupeři vzal servis ještě šestkrát a duel zakončil druhým využitým mečbolem. V poměru vítězných míčů porazil Blancheta 39:19.
„Cítím se dobře. Od začátku jsem hrál výborně. I když jsem si prohrál poprvé na turnaji servis, zareagoval jsem skvěle a vůbec to mou hru neovlivnilo. To byl takový cíl. Věděl jsem, že si mohu podání prohrát a byla otázka, jak na to zareaguju. To jsem udělal výborně. Bylo tam hodně dobrých momentů, které jsem zvládl dobře hlavou,“ doplnil Macháč.