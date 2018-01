Odlétat můžu jenom nadšená, říká i přes prohru v osmifinále Australian Open Denisa Allertová

Deniso, byl to hodně netypický zápas. Dlouhé čekání. Jaké to bylo ten celý den?

Bylo to dlouhé čekání a taky trochu vysilující. Myslím si, že mi to v tom úplně nepomohlo. Obě jsme na tom byly stejně, soupeřka čekala stejně dlouho. Já jsem začala dobře, ze začátku jsme se tahaly, pak mi nějak utekla a pak to šlo hrozně rychle. Po těch celých týdnech, co jsem tady hrála, jsem hrála vlastně vždycky přes den a ráno, tak těm silám to ještě moc nepřidá takhle hrát poslední zápas. Takže si myslím, že to na mě všechno tak nějak dolehlo.

Byla to první zkušenost s takhle dlouhým čekáním, a co se všechno dá vůbec dělat? Jak se na to připravit?

První úplně nebyla. Vím, že když jsem hrála tenkrát v Kantonu, jak jsem byla ve finále na okruhu WTA, bylo to moje první finále, tak vím, že tam jsme hrály taky večer. Tam jsme nastupovaly nejpozději v osm, devět večer, že jsme dohrávaly sice pozdě, ale asi poprvé jsem nastupovala až takhle v půl dvanácté.

Plán jsem měla takový, že ráno jsem se byla rozehrát v Rod Laver aréně, abych si tam zahrála. Abych se, když jsem tam byla poprvé, trochu rozkoukala a zvykla. Dala jsem si oběd a jela jsem zpátky na hotel. Odpočívala jsem, spala jsem a snažila jsem se nějak nabrat poslední síly.

Říkal vám třeba někdo, co se bude dít, kdyby se něco protahovalo déle. Před vámi tam byl mužský zápas mezi Dimitrovem a Kyrgiosem.

Přišli za námi, že by nastala ta možnost, že by nás přehodili, ale že spíš ne, že to chtějí spíše udržet v Rod Laver aréně. Asi to pro ně bylo ještě v pohodě. Ale jsem ráda i za tuhle zkušenost a zahrála jsem si na takhle skvělém kurtu poprvé v životě a ještě s top hráčkou, která je teď opravdu na koni a hraje světový tenis. Bylo to těžký a ona to zvládla líp. Je vidět, že je hodně ve formě, tím, co předvádí.

Teď převažuje co? Zklamání nebo se těšíte na domov?

Všechno dohromady, je to takové smíšené. Tím, že jsem ještě unavená, tak to zklamání tam je. Věřila jsem si na každý míč. Myslela jsem si, že můžu i vyhrát, když předvedu to, co jsem tady předváděla. Dneska už to bohužel nestačilo. Ale jsem za to stejně strašně ráda, za tu celou dobu co jsem tady hrála. Myslím, že jsem hrála svoje životní maximum. A odlétat můžu jenom nadšená a ráda, že to tak ve finále dopadlo a že jsem došla tak daleko z kvalifikace. Doufám, že sezóna pro mě teprve začíná a že to všechno půjde ještě nahoru.