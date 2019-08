Tenis, spolehlivý zdroj olympijských úspěchů. První medaile s českou stopou přišla v roce 1900

Před pětadevadesáti lety získal český sportovec první zlatou medaili na olympijských hrách. Bedřich Šupčík ji vybojoval ve šplhu na laně, který ale za dvě další olympiády z programu zmizel a už se na letní hry nikdy nevrátil. Na rozdíl třeba od tenisu, jednoho z nejúspěšnějších českých nebo československých olympijských sportů. První tenisová medaile s českým příběhem je z Paříže z roku 1900. Praha 18:47 2. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloslav Mečíř. | Foto: Toby Melville | Zdroj: Reuters

Moc tenistek v roce 1900 nestartovalo, ve dvouhře jenom šest. A vzhledem k tomu, že bronz v té době automaticky dostávaly i poražené semifinalistky, stačila některým z nich k zisku medaile pouhá účast v turnaji.

Podobně to měla šestatřicetiletá Němka židovského původu z Prahy Hedwig Rosenbaumová, která s pouhými dvěma vyhranými gemy získala bronzovou medaili z ženského singlu.

U jména Rosenbaumové najdeme kvůli pražskému bydlišti ve výsledkových listinách i červenobílou vlaječku a nápis Bohemia. Bronzová medailistka z ženské dvouhry a také ze smíšené čtyřhry ale startovala v Paříži v roce 1900 za sebe, nezávisle na Českém olympijském výboru. A tak se její úspěchy oficiálně nepočítají mezi deset českých nebo československých medailí z letních olympijských her.

Zatím nejvydařenější byl rok 1988 a turnaj v korejském Soulu. Tenis se tehdy vrátil na hry jako plnohodnotný sport po 64 letech a pro československou výpravu měli tenkrát pořadatelé připravené všechny tři druhy medailí.

„Olympiáda byla něco, po čem jsem toužil už jako malý chlapec. Viděl jsem to v televizi, bylo to u nás velmi sledované. Byl to úplně jiný zážitek,“ vzpomíná Mečíř.

Miloslav Mečíř získal v Soulu kromě zlaté v singlu ještě bronzovou medaili v deblu společně s Milanem Šrejbrem, stříbro z ženské čtyřhry vybojovaly Jana Novotná a Helena Suková, které byly ve finále jen kousek od zlata.

„Chyběly nám dva míče, abychom získaly zlato. Přišla jsem do pokoje a mrskla jsem medailí do kouta. Dneska si všechny medaile oprašuju a jsem ráda, že je mám,“ přiznala zpětně Helena Suková, která získala společně s Janou Novotnou stříbrnou medaili ve čtyřhře i v roce 1996 v Atlantě.

Ženské deblové páry z České republiky stály na stupních vítězů i na dvou posledních olympijských hrách v Londýně a v Riu. A protože se českým tenistkám na profesionálním okruhu stále daří, mohly by sérii prodloužit v Tokiu.

Ostatně, se zlatou pro ženský debl, bez uvedení konkrétních jmen, počítá i nedávno zveřejněná analýza společnosti Gracenote Sports, která pravidelně odhaduje výsledky na olympijských hrách.

Podle zmíněné agentury získá česká výprava v Japonsku deset medailí, tak jako v roce 2016 v Riu. Svého prvního olympijského zlata se prý dočká pětinásobný mistr světa ve skifu Ondřej Synek. A vítězství předpovídá krom tenistek také Jiřímu Prskavcovi ve vodním slalomu