‚Byla jako zeď, všechno mi vracela.‘ Muchová do čtvrtfinále US Open přes Azarenkovou neprošla

Na grandslamovém US Open dohrála poslední česká tenistka. Karolína Muchová podlehla ve třech setech Bělorusce Azarenkové.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak Karolína Muchová hodnotí své vystoupení na US Open

„Myslím, že to byl určitě dobrý a těžký zápas. Ona hrála rychle a výborně bez chyb, takže to pro mě bylo těžké. Souhlasím, že to byl asi dobrý zápas, bohužel pro mě s horším koncem.“

Hodnotila Karolína Muchová utkání, ve kterém i získala první set. Ale porazit vítězku předchozího turnaje v New Yorku a jednu z favoritek US Open se jí nepovedlo. A určitě ji nepomohlo, že si po jednom uklouznutí ve druhém setu natáhla stehenní sval na levé noze

„Bohužel se mi to zhoršovalo. Ovlivňovalo mě to v pohybu docela dost. Pak jsem to měla i v hlavě a bála jsem se na to doskočit a chtěla to hrát přes pravou nohu. Snažila jsem se pak hrát rychlé údery, aby se tolik neběhalo, ale ona byla jako zeď a všechno mi vracela zpátky.“

Nový tým, nový trenér

Běloruska Azarenková tak vyhrála v New Yorku už podeváté za sebou včetně minulého vítězného turnaje. Série Karolíny Muchové se zastavila v osmifinále.

„Myslím pozitivně. Jsem tu s novým týmem, novým kondičním trenérem. Odehrála Jsem tady dobré zápasy, takové bojovné a určitě je to škoda, protože byla šance dostat se do vyšších kol. Musím pracovat dál,“ říká Karolína Muchová, která odehrála první grandslam pod koučem Davidem Kotyzou.

Ten druhý ji čeká na přelomu září a října na antuce v Paříži, a je možné, že si kvůli zmíněným potížím se stehenním svalem žádný jiný turnaj do té doby nezahraje.

„Mám přihlášený Řím a Paříž. Ta noha bude potřebovat nějaký čas, aby se vyléčila a na antuce to klouže, tak to bude určitě těžký, ale zatím mám v plánu tam hrát.“

Nechá si ještě nějaký čas na rozhodnutí Karolína Muchová, poražená osmifinalistka US Open.