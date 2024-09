Ostatní týmy se po loňsku určitě poučily. Chceme znovu postoupit, říká Lehečka před Davis Cupem

Čeští tenisté vstoupí ve středu do skupinové fáze Davisova poháru. V úvodním utkání skupiny B narazí ve Valencii na domácí Španělsko se čtyřnásobným grandslamovým vítězem Carlosem Alcarazem. Tým trenéra Davida Ferrera chce českým tenistům oplatit loňskou porážku 0:3, opírat se bude i o podporu fanoušků. Duel začne v 16 hodin. Video Valencie 13:43 10. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Lehečka v barvách českého týmu | Foto: Violeta Santos Moura | Zdroj: Reuters

„Také minulý rok hráli Španělé doma ve Valencii a poté odjížděli s výsledkem, který nečekali. Pro nás to bylo velké překvapení a radost. Pro ně ale ne. O to těžší to teď pro nás bude,“ řekl tenista Jiří Lehečka.

„Jedna věc je ten výsledek udělat a něco jiného je ho obhájit. Letos to pro nás bude těžší, ale uděláme pro to vše. Myslím, že tým je v dobrém rozpoložení,“ doplnil.

Češi vloni ve skupině vyhráli všech devět zápasů. Vedle oslabeného Španělska bez Alcaraze porazili 3:0 také Jižní Koreu a Srbsko. Šestinásobní vítězové Davis Cupu Španělé tehdy ze skupiny nepostoupili.

Návrat v nejsilnějším složení

I letos přijel tým kapitána Jaroslava Navrátila do Valencie v nejsilnějším složení. Vedle Lehečky jsou v nominaci Tomáš Macháč, Jakub Menšík, Adam Pavlásek a Vít Kopřiva.

Den po utkání se Španělskem narazí Češi v repríze loňského čtvrtfinále na Austrálii, skupinovou fázi uzavřou sobotním duelem proti Francii. Do vyřazovacích bojů, které se uskuteční od 19. do 24. listopadu v Málaze, postoupí dva nejlepší týmy.

„Myslím, že ostatní týmy se z toho také poučily a řekly si, že nechtějí prohrávat s Čechy 0:3. Pro nás je motivující to obhájit, ale bude to strašně náročné. Také ostatní přijeli ve velké formě. Skupina je celkově těžší. Všechny zápasy jsou extrémně otevřené a každý může porazit každého,“ řekl Lehečka.

Alcaraz bez formy?

Vedle třetího hráče světa Alcaraze, který vypadl na nedávném US Open nečekaně už ve druhém kole a měl čas na přípravu, jsou ve španělské nominaci Pedro Martínez (42.), Roberto Bautista (62.) a Pablo Carreňo s Marcelem Granollersem. Přestože jednadvacetiletý Alcaraz nebyl po olympijských hrách v Paříži tak dominantní jako dříve, stále bude v zápasech favoritem.

Back to to business!!



Carlos Alcaraz practicing ahead of the Spain's Davis Cup tie in Valencia!! #DavisCuppic.twitter.com/C97ifHCaib — FirstSportz Tennis (@FS_Tennis1) September 10, 2024

„Je z něj cítit, že nemá aktuálně největší formu, ale nesmíme zapomínat, že letos vyhrál dva grandslamy a jedna dvě porážky sezonu nedělají. Je to fantastický hráč a bude hrát před domácím publikem. Lidé na něj přijdou a o to těžší to pro nás bude se s tím poprat,“ uvedl Lehečka, kterého na pozici české jedničky nahradil Macháč.

Ve skupině se hraje na dva vítězné zápasy. Po dvou dvouhrách je na programu čtyřhra. „Španělé jsou určitě silnější díky tomu, že přijel Alcaraz. Cesta ale povede přes jejich druhého hráče. I když tam mají velice známá jména, dobré betonáře a na dvojku mohou nasadit kohokoliv, cesta tam je,“ mínil Menšík.

Meanwhile, Alcaraz is ready for the Davis Cup. pic.twitter.com/rwhzfPQlZe — José Morgado (@josemorgado) September 8, 2024