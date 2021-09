Začíná tenisový turnaj žen v Ostravě. ‚Jsem doma, o to je to hezčí a lepší,‘ říká jedna z hvězd Kvitová

„Těším se, přeci jen je to domácí turnaj a o to je to samozřejmě hezčí a lepší. Rodina mi přijede fandit taky, nemají to daleko. Takže bude zase fajn hrát turnaj, který jsem objela autem, byla jsem u rodičů, takže je to takové hezké zpestření,“ usmívá se Petra Kvitová.

Česká tenistka má na Ostravu krásné vzpomínky. Vždyť právě tady odehrála jako malá svůj úplně první turnaj.

„Když se řekne Ostrava, tak je to můj kraj, kde jsem se narodila, kde jsem strávila spoustu času. V Ostravě jsem jako malinká hrála svůj úplně první turnaj. Na Ostravu mám samozřejmě mnoho vzpomínek, protože jsem tady trávila spoustu času, proto Ostravu i docela znám. Takže je to fajn, jela jsem bez navigace,“ cituje Radiožurnál hráčku, která je aktuálně na desátém místě žebříčku WTA.

Hned po příchodu do Ostravar Arény se Kvitové vybavily všechny zážitky a také úspěchy, které v Ostravě posbírala třeba s českým fedcupovým týmem.

„Samozřejmě když jsem po tom šla na centrkurt, tak se mi vzpomínky z fedcupů vrátily. Bylo skvělé mít vyprodanou arenu, hrát před lidmi, vidět českou vlajku, slyšet bubeníky. Hala je pořád krásná. Samozřejmě to bude jinačí, protože to nebude Fed Cup, ale věřím, že lidi přijdou a že nám budou fandit,“ vysvětluje dobře naladěná tenistka.

Kromě ní se na J&T Banka Ostrava Open předvedou i další české hráčky Tereza Martincová a Kateřina Siniaková.

Ze zdravotních důvodů se ale odhlásila světová trojka Karolína Plíšková, olympijská vítězka z Tokia Barbora Krejčíková a také Karolína Muchová, která fanoušky v Ostravě potěší alespoň autogramiádou. Živé vstupy z turnaje uslyšíte na Radiožurnálu Sport.