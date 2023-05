Badosaová má zlomený obratel, bývalá světová dvojka kvůli zranění vynechá Roland Garros

„Když už to konečně zase vypadalo slibně, těsně před grandslamem mě potkaly špatné zprávy. Na turnaji v Římě jsem utrpěla únavovou zlomeninu v páteři. Několik týdnů budu mimo hru,“ uvedla Badosaová.

Vítězka tří turnajů WTA už letos přišla o Australian Open poté, co si v Adelaide poranila stehno. Naposledy v Římě postoupila do čtvrtfinále a v žebříčku se vrátila do první třicítky.