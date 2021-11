‚Můj názor je takový, že je to řízené.‘ Šéf WTA si myslí, že vzkazy od tenistky Pcheng Šuaj píše někdo jiný

Dvojnásobná grandslamová vítězka v deblu začátkem listopadu zveřejnila, že se stala obětí sexuálního napadení někdejším čínským vicepremiérem. Od té doby byla nezvěstná a objevila se až nedávno ve videích čínských stranických médií.

Celý svět má obavy ohledně situace s čínskou tenisovou hvězdou Pcheng Šuaj. Víte, kde se momentálně nachází?

Ano, myslím, že v tuto chvíli jsme si docela jistí, že Pcheng je v Pekingu, ve svém bytě, kde bydlí s maminkou. Vypadá to, že je u sebe doma a zdá se být v pořádku.

Ptám se kvůli telefonátu, který proběhl v neděli mezi prezidentem Mezinárodního olympijského výboru Thomasem Bachem a Pcheng Šuaj, po kterém on zmínil, že je v pořádku doma a žádá si více soukromí. Uklidnila vás tato informace?

Na jednu stranu je to skvělé, že víme, kde se nachází. Vypadá, že je v pořádku, ale příliš to nemění situaci z celého pohledu, protože pořád nevíme, jestli ji někdo do něčeho nenutí, nezastrašuje a co ji dovedlo k těmto postojům. Já se obávám, že je to řízené, že je to zorchestrované. Takový je můj pohled a určitě to nevyřešilo naše obavy, pořád jsme nedostali žádnou odpověď, pokud jde o začátek nezávislého vyšetřování, které by bylo transparentní a bez cenzury. Nic takového.

Thomas Bach řekl, že zvedl telefon a zavolal jí. Nezkoušel jste ji ale taky přímo zavolat?

Ano, to jsme zkoušeli. Celá řada lidí, ale žádnou přímou odpověď jsme nedostali. Já od ní obdržel dva e-maily, které jsou konzistentní s tím, co sdílela s ostatními, abychom respektovali její soukromí, psala, že je doma a že je v pořádku. Žádnou přímou konverzaci jsme s ní ale nevedli.

Věříte, že tyto e-maily jsou psané přímo Pcheng Šuaj a nebo jsou zinscenované?

Domnívám se, že je někdo píše za ni. Myslím, že se na něčem domluvila s čínskou vládou, ale to je můj pocit. Zdá se mi to zinscenované.

Jaký máte názor na fotky a videa, které se o víkendu objevily a ukazují hráčku na večeři v Pekingu s turnajovým ředitelem China Open?

Musím zopakovat, že jsem byl rád, že Pcheng vidím, vypadá v pořádku a dokázali jsme zjistit, kde je. Můj názor je ale takový, že tohle je řízené.

Kde byla podle vás Pcheng Šuaj 2. listopadu, když sdílela svůj první tweet? Myslíte, že byla v Číně?

To pochopitelně nevíme jistě, ale to, že se teď nachází v Číně, asi znamená, že byla i tehdy. Ale to přesně nevíme.

Co přesně jako hlavní představitel WTA požadujete, abyste si byli jistí, že je v pořádku a není třeba pokračovat v dalším vyšetřování?

Ze všeho nejdůležitější je, abychom věděli, že je v bezpečí, že může cestovat a říkat co chce bez cenzury, že může žít normální život. Samozřejmě jde taky o to, jestli není zapotřebí další vyšetřování, protože ta obvinění, která přednesla, jsou velmi vážná. Když někdo přijde s takovým obviněním, tak vyžaduje jednoznačně nezávislé vyšetřování a na základě toho se můžeme rozhodnout pro další kroky. Taková obvinění prostě nemůžete brát na lehkou váhu a zamést je pod koberec

WTA má také kanceláře v Pekingu. Je tam tedy nějaký zaměstnanec, který se Pcheng snaží kontaktovat osobně?

Ano, máme tým WTA, který se nachází i v Číně, mnozí členové se Pcheng snažili kontaktovat a ta zpětná vazba byla velmi podobná, tedy ve stylu že je v pořádku a že chce, abychom respektovali její soukromí.

Přemýšlel jste o tom, že byste se vydal do Číny osobně?

Ne, v této fázi jsem o tom zatím neuvažoval.

S kým tedy v Číně konkrétně komunikujete, pokud to není přímo Pcheng?

Nadále se snažíme spojit přímo, v Číně máme členy WTA, kteří tam organizují turnaje a je tam také Čínská tenisová asociace.

Oba ji moc dobře osobně známe, spousta tenisových osobností se ji snaží najít. Jaká je podle vás Pcheng šuaj po osobní stránce?

Několikrát jsem s ní mluvil, pokaždé to bylo příjemné, srdečné, ale netroufl bych si říct, že ji znám dobře. Byl to spíše obchodní vztah, protože já řídím WTA Tour a ona je jednou z tenistek. Pokaždé byl ale náš rozhovor velice srdečný.

V rozhovoru pro CNN jste zmínil, že vás tato situace přivádí na křižovatku s Čínou. Můžete být konkrétnější, co by to pro současných devět turnajů v Číně včetně turnaje Masters, mohlo znamenat?

Myslím, že jsem se vyjádřil jasně. Domnívám se, že jsme na křižovatce a pokud nebudeme ujištěni, že je Pcheng v pořádku, tak to chceme reflektovat. Chceme vědět, že je v bezpečí a na svobodě a dojde k nezávislému vyšetřování. Pokud se to nestane, tak jsme připraveni, že se v Číně v budoucnu turnaje konat nebudou. Je to vážné rozhodnutí, hrají v tom roli politika, peníze a mohou ovlivnit vaše rozhodování. Takhle byznys funguje. Pak jsou tu ale i jiné oblasti, obzvláště ty sociální, jako jsou lidská práva a tady nám tyto elementy nesmí diktovat, jak se rozhodneme. Tohle je jeden takový případ, kdy tu máme někoho, kdo měl odvahu a přednesl vážná obvinění týkající se sexuálního napadení a není tady místo pro kompromis. Nesmíme její hlas cenzurovat, je to mnohem větší a důležitější než byznys.

Zmiňovaných devět turnajů, včetně turnaje Masters, znamená silnou finanční půdu pro WTA. Je organizace schopná v postcovidové době bez spolupráce s Čínou přežít?

Ano, pokud by to došlo až tak daleko, bylo by to velice komplikované a pro nás by to znamenalo i velké problémy, ale dokázali bychom to zvládnout. Jsem si jistý, že bychom to zvládli. Nebylo by to bez kompromisů, ale jak jsem řekl, jsou určité věci, které jsou důležitější než byznys a peníze, a my bychom to zvládli.