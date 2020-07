Rozlučku jí zhatilo zranění. Tenistka Cetkovská už návrat do turnajového kolotoče neplánuje

Během unikátního česko-slovenského souboje o Pohár přátelství vedla poprvé tým tenistek do 14 let. Někdejší fedcupová reprezentantka Petra Cetkovská se tak přidala k dalším bývalým úspěšným hráčům, kteří se snaží předávat zkušenosti mladým tenistům. Její kariéra mohla být ještě mnohem lepší, nebýt neustálých zdravotních potíží, kvůli kterým se ani nemohla rozloučit. Říčany 17:00 6. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Petra Cetkovská vedla na Poháru přátelství v Říčanech český výběr dívek do 14 let | Foto: Jaroslav Plašil | Zdroj: undefined

„Nic oficiálního neproběhlo. Asi rok a půl nebo dva roky po operaci kolena jsem se snažila rehabilitovat, abych mohla kariéru zakončit na kurtu. U každého sportovce je to smutné, když je to nucený konec, a ne když sám chce,“ přiznala Radiožurnálu Petra Cetkovská, že její tenisové odcházení bylo jiné, než jaké by si přála.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petra Cetkovská už návrat do tenisového kolotoče neplánuje. Více v příspěvku Jaroslava Plašila

„Nevím, jestli ještě udělám třeba nějakou párty. Pořád jsem věřila, vždycky se mi povedlo nějak vrátit, ale poslední zranění už tělo prostě nedalo. Jedna operace kolena se úplně nepovedla, takže jsem musela na opravu a teď doufám, že se jednoho dne vrátím aspoň k nějakému běhání nebo si občas budu moct zahrát tenis,“ řekla Cetkovská.

Na návrat do turnajového kolotoče už to ale nevypadá. „To by bylo spíš jen přání, zahrát si ještě jeden poslední zápas. Ale vím, kolik je za tím práce, utrpení a bolesti, aby byl člověk schopný to jedno utkání odehrát. Tomu jsem na míle daleko,“ vysvětlila pětatřicetiletá tenistka, která patřila k těm nejtalentovanějším v Česku.

V roce 2001 získala dva tituly v dívčím deblu na grandslamech v Melbourne a v Paříži, v šestnácti debutovala ve Fed Cupu a během kariéry porazila řadu tenistek z elitní světové desítky. Před pěti lety v památném nočním utkání na US Open v New Yorku i někdejší světovou jedničku Dánku Caroline Wozniackou.

‚Hodně odříkání, ale i hodně radosti‘

Tenkrát v New Yorku se nejenom dojatému kouči Martinu Fassatimu zdálo, že tehdy třicetiletá tenistka ještě může dosáhnout na výjimečný úspěch, ale podobně jako předtím jí v tom překážela četná zranění. Na svou kariéru je dnes ale i tak pyšná.

„Měla jsem štěstí, že jsem vůbec mohla prožívat ten tenisový život. Je to hodně práce, hodně odříkání, ale i hodně radosti. Jsou to velké extrémy, mezi štěstím a smutkem. Člověk prohraje tři čtyři zápasy v prvním kole a neví, co bude dál. Dostat se z toho dna, k tomu se přidají zranění… Je to velice výživná životní zkušenost, ale skvělá,“ vyprávěla Cetkovská.

Během posledních zdravotních potíží vystudovala interiérový design. V tomto oboru i našla práci, ale s tenisem by byla ráda ve spojení i po kariéře. Teď při československém duelu v Říčanech si vyzkoušela roli trenérky dívčího výběru do 14 let.

„Neubránila jsem se vzpomínkám, jak jsme s holkama jezdily na soutěže družstev, třeba na mistrovství světa do Ósaky. To byly nádherné zážitky a věřím, že i dnešní holky to mají stejně. Tenis je tak individuální sport, že když jsou v týmu, tak je to krásné,“ dodala.