I s jediným esem dominovala na servisu. Petře Kvitové v Austrálii fungují ‚zatáčky‘

Bylo to v zápase poprvé a zároveň naposledy, když se díky esu Petra Kvitová ujala vedení 2:0 v prvním setu. Od té doby se už ani jednou nestalo, že by si na první dobrou ránu české tenistky americká soupeřka Amanda Anisimová nesáhla.

Kvitová hladce postoupila do čtvrtfinále Australian Open, Berdych vypadl s Nadalem Číst článek

Ale i tak to bylo výjimečné představení na servisu - 86procentní úspěšnost prvního podání je statistika, která běžně v zápisech vidět není.

„Překvapuje mě to, protože když hraju, tak to nevnímám. Mezi sety se radši nekoukám na tabuli, protože tam jsou statistiky. Říkám si, abych koukala jinam, aby mě to nezavedlo jinam,“ přiznala Kvitová Radiožurnálu i to, že ani nebylo jejím cílem pálit jedno eso za druhým.

Za mnohem důležitější považovala výběr místa a dost často využívala velkou přednost levorukých tenistek, takzvanou „zatáčku“, kdy míček posílá co nejvíc na pravou stranu tak, aby to měla soupeřka k úderu co nejdál.

„Zatáčky dneska fungovaly nejvíc. A když to platí, proč bych z toho utíkala? Měla jsem pak vždycky převahu a je to víc o umístění, než abych vždycky šla na eso, to je strašně těžké,“ přiznala.

Počítat nejde ani s tím, že bude Petra Kvitová dál vyhrávat snadno a rychle. Ale že se teď cítí po vyhraném turnaji v Sydney a postupu do čtvrtfinále grandslamu, na kterém se ji po roce 2012 úplně přestalo dařit, skvěle, nepopírá.

„Bylo by špatné, kdybych spokojená nebyla. Jsem nesmírně spokojená. Jsem ráda i za to, jak jsem to zvládla dneska. Hrát s takhle mladou hráčkou, když jsem s ní naposledy prohrála, není nic příjemného. Jsem ráda, že jsem to zvládla uvnitř sebe. Začátek zápasu mi hrozně pomohl, abych se trošku uklidnila a hrála dobře,“ říká k zápasu s Amandou Anisimovou.

Už se nemusí trápit plácáním

„U Petry je těžké najít model, který by na grandslamech zaručeně vždycky fungovat,“ upozorňuje trenér Kvitové Jiří Vaněk. „Na grandslamech si toho naložila moc. Tady se to povedlo, zas to nemusí fungovat v Paříži,“ podotýká.

„Snažím se jí říct, aby nikomu nic nedokazovala, šla na kurt a hrála pro sebe. Už toho v životě dokázala tolik, že už je stará, aby se trápila plácáním do tenisáku. Ale když to říká trenér, je to jiné, než když si to hráč vezme za své,“ dodává Vaněk po devíti výhrách v řadě na obávané australské půdě.

O desáté vítězství se bude česká tenistka pokoušet v úterý - ve čtvrtfinále Australian Open ji čeká domácí Asleigh Bartyová, která vyřadila Mariu Šarapovovou.

Jaroslav Plasil

@JaroslavPlasil Zdá se to jako prkotina, ale Petře na #AusOpen možná hodně pomáhá ke klidu, že zvládla předchozí turnaj v Sydney komplet bez návštěv trenéra se všemi složitými okamžiky. Dohodli se tak a i to teď může pomáhat. Byť by zatím ani nebyl důvod, kdyby to pravidla umožňovala:) 10