Kvitová po finále plném zvratů: Bolí to. Bylo to kousek a zároveň hrozně daleko

„Ve mně se to mísí, protože jsem byla ve finále. Bylo to kousek a zároveň hrozně daleko. Samozřejmě, že to bolí, ale na druhou stranu to byl skvělý turnaj a ve finále grandslamu, to nemá jen tak někdo. Za pár dní asi budu víc v pohodě a budu si to víc užívat, bude to fajn,“ hledala v rozhovoru pro Radiožurnál slova po prohraném finále Australian Open Petra Kvitová.

Spokojená díky povedenému začátku sezony a zároveň zklamaná z prohraného finále. Tak se cítí Petra Kvitová

Proč bylo podle vás vítězství daleko?

Pořád to je jeden zápas s výbornou hráčkou. Je to poslední zápas, který hrajete, ale zároveň je na tom soupeřka úplně stejně, taky to chce vyhrát. Dnes to byl zápas úžasných zvratů, dobré finále, boj o každý míček. Dneska to padlo na její stranu, ale věřím, že jednou se to povede.

Může to být ‚motivační porážka‘? V minulosti vám těsné a vyrovnané zápasy neublížily.

Jestli si to tak pamatujete, tak doufám, že to tak bude. Jestli to tak je, budu za to ráda, boje mě baví – to je to, co mám na tenise ráda. Z bojů o každý míč a každý gem se skládají ty výsledky. Vidím, že jsme s trenéry udělali kus práce a jen bych si přála, abychom v tom pokračovali, aby se to zlepšovalo. Ať se stane cokoli, je to výborný výsledek.

Lékař Radek Kebrle, který vám operoval ruku, říkal, že dává jen pět procent tomu, že ještě někdy dokážete hrát na takové úrovni. Jak se na to díváte?

Jsem ráda, že mi to pan doktor všechno řekl až potom, ty jeho obavy a procenta. Kdyby mi to řekl ještě před operací nebo v průběhu léčby, hlava by to brala trošku jinak. I když pro mě neměl dobré zprávy, snažil se mi je nepodávat, to mi hodně pomohlo. Jsem ráda, že tu byl a snad si to užil, i když ne s úplně hezkým koncem. Ale hezký konec už vlastně byl.

Jaký bude váš další program?

Zítra večer odlétáme do Česka a v úterý letím do Petrohradu na další turnaj, takže to pro mě nekončí. Je to tam nádherné, těšila jsem se tam už dřív. Jedu s kamarádkou, tak si to spíš užiju, trenéři zůstanou doma.

Budete mít někdy přestávku?

Po loňské sezoně, kdy sem toho odehrála tolik, přestávka určitě bude. I bez výhry je to výborný začátek sezony, takhle dobrý začátek sezony jsem neměla hodně dlouho.