Pro Péťu bylo zatažení střechy výhoda, halu má ráda, říká Lucie Hradecká

Melbourne 14:09 24. ledna 2019

Semifinále Petry Kvitové jste sledovala v letadle, jak jste ho prožívala?

Měla jsem omezený počet dat a v tie-breaku mi to z ničeho nic naskočilo na 5:2, tak jsem si říkala, že už je to v suchém triku, že to má pod kontrolou.

A ve druhém setu už to pod kontrolou měla.

Očividně z ní spadla nervozita, tam Collinsovou jednoznačně přejela.

Za stavu 4:4 v prvním setu zavřeli střechu kvůli vedru, mělo to podle vás vliv?

Pro Péťu je to výhoda, když se hraje pod střechou, halu má ráda. V Austrálii odehrála většinu zápasů večer, takže nebylo teplo a nesvítilo slunce. Určitě to byla trošku výhoda, ale obě dvě jsou zkušené hráčky, i když Collinsová není tak dlouho na tour, tak je na změny taky zvyklá.

Mohlo to Petře pomoct? Sama říkala, že v prvním setu byla nervózní.

Kdo by v semifinále grandslamu nebojoval s nervozitou, když hraje s nenasazenou hráčkou a očekává se, že vyhraje. Podle mě Petra dobře věděla, že v Brisbane s ní hrála vyrovnaný zápas a je to nepříjemná hráčka. Bylo hodně důležité, že vybojovala první set.

Rozhodne se ve finále. Vy jste s Naomi Ósakaovou na rozdíl od Petry Kvitové hrála, jaká je to hráčka?

Hrála jsem s ní před dvěma lety, ale viděla jsem pár jejích zápasů. Je hodně nepříjemná tím, že hodně drží servis u lajny. Nemá problém, když na ni někdo hraje rychle, a dokáže kontrovat stejnou rychlostí.

Je dobře postavená na nohou, zvládá neskutečně přijímat. Když to zvládnete, využíváte rychlosti, která na vás letí, vlastně ji zdvojnásobíte.

V Melbourne hrála hodně těžké zápasy a ukázalo se, že je soustředěná a nebojí se zápas sama dohrát. Bylo to vidět i ve finále US Open, když to pro ni bylo se Serenou hodně těžké, a zvládla to neskutečně hlavou, to klobouk dolů.

Jaké podle vás bude finále?

Určitě budu Pétě fandit a držet jí všechny pěsti. Myslím, že pro ni bude trošku výhoda, že může používat levácký servis. Se všemi rotacemi to bude Ósakaové dělat určitě větší problémy než od praváka.