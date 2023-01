Škoda že mi víc nefungoval servis, litovala Kvitová po vyřazení z Australian Open

Tenistka Petra Kvitová dohrála na grandslamovém Australian Open už ve 2. kole. Česká jednička a nasazená patnáctka prohrála s Ukrajinkou Anhelinou Kalininovou 5:7, 4:6 a potřetí za sebou se jí nepodařilo v Melbourne probojovat do 3. kola. „Soupeřka hrála moc dobře a nedala mi moc šancí utkání otočit,“ přiznala v rozhovoru pro Radiožurnál Sport Kvitová. Melbourne 11:04 18. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaná Petra Kvitová | Zdroj: Reuters

Petro, je to zklamání po konci na turnaji větší, když jste letos v Austrálii hrála hodně dobře a porazila přední světové hráčky?

Hrála jsem dobře i dneska, takže je to takové smutné. Na druhou stranu musím uznat, že soupeřka hrála lépe. Někdy prostě takové zápasy jsou, i o tom Grand Slam je, že soupeřky hrají od prvního kola skvělý tenis. Bohužel jsem byla na té druhé straně, to se stává.

Bylo to utkání horší fyzicky nebo psychicky, protože soupeřka všechno vracela?

V prvním setu asi fyzicky, ale všechno je to spojené, protože v dlouhých gamech šlo všechno. Psychika s fyzičkou jsou spojené, nejde to úplně rozdělit. Škoda že mi nefungoval víc servis, to by byl zápas možná o něčem jiném. Soupeřka ale i dobře returnovala.

Fanoušci byli během zápasu hodně slyšet. Jak jste ráda, že se po covidových letech znovu hraje před plnou halou?

Na covid už nechci ani vzpomínat, to bylo něco hrozného. Vzalo mi to spoustu energie a nebylo to hezké pro nikoho. I když jsem dnes prohrála, tak nás plná hala hnala. Tenis se fanouškům docela líbil, takže aspoň něco.