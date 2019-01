Petra Kvitová: Finále je neskutečný výsledek, ale turnaj ještě nekončí

„Dlouho to trvalo, než jsem tu mohla prorazit dál. Jednou jsem tu byla v semifinále a jsem ráda, že tentokrát to vyšlo o krok dál. Turnaj ještě nekončí, ale být ve finále Australian Open je neskutečný výsledek po tom všem, čím jsem si prošla,“ řekla po vítězném semifinále Radiožurnálu Petra Kvitová.

Byl to zatím ten nejtěžší zápas v Melbourne?

Každý zápas byl hrozně těžký trošku jinak. V prvním kole jsme hrály hrozně pozdě a navíc s kamarádkou (Slovenkou Magdalénou Rybárikovou, pozn. red) a byly tam nervy. Bylo i pár zápasů, kdy jsem se necítila, ale pak jsem to zlomila a zvedla se.

Dneska jsem celý první set bojovala spíš se sebou než se soupeřkou. Nebyla jsem tak uvolněná, jak bych chtěla být, ale nakonec to vyšlo. Tie-break jsem zvládla dobře a od toho se to začalo odvíjet.

Pak už to byla Petra, jak ji fanoušci znají. Jak vám k tomu pomohla zatažená střecha? Do stavu 4:4 jste hrály pod otevřeným nebem a bylo velké vedro.

Pravidla, která tu nastavili, jsou dobrá. Je hodně nebezpečné hrát v těch vedrech, jsou tam křeče a hlavně u chlapů je to neuvěřitelné. Oběma nám to asi v nějakém směru pomohlo, ale i kdyby se střecha nezatáhla, bylo by to pro obě stejné, i když víc náročné. Takhle to bylo příjemnější.

Vaší soupeřkou mohla být Karolína Plíšková, jak byste vnímala české finále?

Je úplně jedno, kdo ve finále bude. Pro českého fanouška by to bylo něco speciálního, ale nevím, jestli pro nás. Jen do doby, kdy bychom vlezly na kurt, protože pak už se nikdo na nic neptá.