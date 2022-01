Bylo to ještě horší než loni, přiznává Kvitová po vyřazení z Australian Open. Na konec kariéry nemyslí

Tenistka Petra Kvitová dohrála na Australian Open hned v prvním kole. Stejně jako loni ji v Melbourne vyřadila Rumunka Sorana Cirsteaová, tentokrát dvakrát 2:6. Dvojnásobná wimbledonská šampionka nechtěně navázala na loňské nezdary na největších turnajích, zároveň ale věří, že se po nešťastném začátku nové sezony dokáže zvednout. Melbourne 12:45 18. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová | Zdroj: Reuters

Před rokem dvojnásobná vítězka Wimbledonu nestačila na rumunskou soupeřku v Melbourne ve druhém kole, letos s ní prohrála už v prvním dvakrát 2:6. Na konec kariéry ale Kvitová ještě nemyslí, i když přiznává, že je pro ni teď trochu těžší vítězit na kurtu.

Vše začínalo skvěle, vyhrála jste los, začala esem a čistou hrou. Co se pak na kurtu dělo?

Zápas měl jednoznačný výsledek, bylo to opravdu těžké psychicky i herně. Cokoliv jsem sehrála, tak mi vrátila. Neměla jsem tolik variant ve hře a nepomáhala jsem si podáním.

Jak se vám hrálo se soupeřkou, která vás tady loni také porazila?

Je pravda, že jsem nebyla úplně nadšená, ale říkala jsem si, že každý turnaj je jiný, ale bohužel to bylo ještě horší než loni. Už mi to stačilo, jiný los by byl fajn.

Ale plánujete ještě za rok přiletět znovu a zažít lepší Australian Open?

Jo, zatím neplánuji nic jiného. Momentálně je těžké se po těch dvou letech, co jsem tu zažila, těšit se na příští rok. Je to zároveň daleko a hrozně blízko, teď na to ale myšlenky nemám.

Dokázala jste už hodit zklamání z minulé sezony už hodit za hlavu?

Ano, loňskou sezonu už jsem za hlavu hodila. Odpočinula jsem si, ale tenhle měsíc byl náročný tak nějak celkově. Potýkala jsem se ne s velkým, ale se zraněním a nemohla trénovat. Pak jsem hrála dlouhé zápasy a to tomu zápěstí nepřidalo. Byla to spousta věcí dohromady, což bylo určitě vidět. Pořád si myslím, že tu bojovnost v sobě mám, bohužel to nestačilo.