Brzký konec v australské výhni. ‚Soupeřka byla lepší,‘ uznala Kvitová po nečekané porážce

V minulých dvou letech se Petra Kvitová dostala na Australian Open do finále a čtvrtfinále, letos ale na úvodním grandslamu sezony končí už ve druhém kole. Turnajová devítka podlehla Rumunce Soraně Cirsteaové 4:6, 6:1 a 1:6. „Nechtěla jsem prohrát, nechtěla jsem opustit grandslam takhle brzy. Teď to mrzí trochu víc, protože vím, že už toho nemám až tolik před sebou. Nezbývá mi než koukat dopředu," řekla česká tenistka v rozhovoru pro Radiožurnál. Melbourne 8:15 10. února 2021

Jaké jsou z vašeho pohledu hlavní příčiny, proč to dnes nevyšlo?

V prvním setu jsem vedla a měla jsem servis k dobru, ale dneska jsem se s ním trochu potýkala. Což není úplně příjemné proti hráčce, jako je Sorena, protože do toho hodně chodí, navíc dobře podávala. Tlak na mě byl kvůli tomu trochu větší. Vzalo mi dost sil, když jsem pak prohrála v úvodním setu hodně gamů v řadě.

I když jsem vyhrála druhý set 6:1, tak jednotlivé gamy ovládala hlavně ona, já to spíš otáčela. Tenhle vývoj zápasu mi obecně asi vzal hodně psychických i fyzických sil. A třetí set mě dostal hned první game, který sehrála moc dobře, následně si podržela servis a pak už to bylo strašně těžké.

V minulosti jste si žádala o první zápasy programu, když bývala velká vedra. Zkoušela jste to i letos?

Nechali jsme to tak, jak to bylo. Někdy s tím jde něco dělat, někdy ne, záleží na programu, televizích a podobně.

Dodržovala jsem všechno, co jsem měla, abych mohla hrát i v takovém vedru. Byl to hodně těžký zápas, na kurtu byla hrozná výheň. Soupeřka ale dneska byla lepší.

Co se vám honilo hlavou po konci zápasu? Poslední grandslamy byly od vás povedené, dostávala jste se daleko, teď ale končíte ve druhém kole.

Spíš jsem byla hrozně unavená, ale vnitřně jsem samozřejmě smutná. Nechtěla jsem prohrát, nechtěla jsem opustit grandslam takhle brzy, ale to se bohužel stane. Nezbývá mi než koukat dopředu, tak jako vždycky. O tom tenis je, každý týden máme nějakou šanci. Teď to mrzí trochu víc, protože vím, že už toho nemám až tolik před sebou. Ale doufám, že o to budu mít větší chuť a šťávu do dalších turnajů.

Takže příští týden vás tady na turnaji ještě uvidíme? Protože když jste v roce 2018 vypadla na Australian Open také dřív, tak jste zařadila na poslední chvíli turnaj a rozjela se neuvěřitelná šňůra.

Je to pravda, ale ještě jsem nepřemýšlela nad tím, co teď bude. Měli jsme plán, který se teď možná změní. Musíme si sednout a probrat, co bude po psychické a fyzické stránce nejlepší.

Je to úplně nová situace, aby na začátku týdne začínal přímo v dějišti grandslamu ještě další turnaj. Pokud byste nakonec hrála, tak ale asi nebude jednoduché jen čekat a sledovat, jak grandslam pokračuje...

To mě právě asi bude deptat. Kdyby následoval turnaj třeba v Adelaide, tak bych se na to koukala asi trochu jinak. Uvidíme, co bude.