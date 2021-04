Skákalo mi to všude možně, komentovala Kvitová úvodní výhru. V Charlestonu ji čeká boj o čtvrtfinále

Tenisové Roland Garros bude o týden později, začít má na konci května. Pořadatelé grandslam posunuli kvůli současným koronavirovým opatřením ve Francii a doufají, že tím zvýší šanci dostat víc diváků do areálu. Fanoušci zatím mohou na dálku sledovat úvodní turnaje antukové části sezóny. Například v americkém Charlestonu, kde hraje i loňská semifinalistka z Paříže Petra Kvitová. Charleston 13:05 8. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová | Foto: Issei Kato | Zdroj: Reuters

„Ze začátku jsem si říkala, proč tady vůbec sem. Skákalo mi to všude možně,“ přiznala Kvitová Radiožurnálu, že její začátky nebyly úplně nejjednodušší.

Česká tenistka vybojovala na turnaji svou první výhru a ve čtvrtek večer bude v utkání proti Dance Koviničové z Černé Hory usilovat o další, která by ji posunula do čtvrtfinále.

V Jižní Karolíně, kde Charleston leží, ale hlavně našla dobré podmínky pro přípravu na velké evropské turnaje, i když původně takový plán neměla.

„Tak původní plán byl jiný, že ho hrát nebudu, protože jsem chtěla být doma a připravit se na antuku. Měli jsme ale informace, že do Německa mě nepustí, když budu v Česku, takže proto jsme se rozhodli zůstat v Americe, ale teď se ta situace změnila, ale byla jsem v hlavně nastavená, že ten turnaj hraju, je tu hezké počasí a že příprava na antuku by tady mohla být fajn,“ řekla Kvitová, v příznivých podmínkách se připravuje hlavně na nejbližší turnaj ve Stuttgartu, který začne 19. dubna.

Posunuté Roland Garros

Ale jedenatřicetiletá tenistka se už připravuje i na další podniky. Zatímco loni šetřila bolavou ruku a na antuce hrála jen minimálně, letos cítí, že by to mohlo být jiné.

„Uvidím, samozřejmě antuku jsem raději vynechávala kvůli ruce, abych byla připravená. Teď je to v dobré kondici, tak to snad vydrží a letos uvidíme, jak to všechno půjde,“ vyprávěla Kvitová Radiožurnálu krátce před tím, než pořadatelé největšího antukového turnaje - Roland Garros - rozhodli o posunutí akce o jeden týden.

Loni bylo přeložení mnohem výraznější – vždyť grandslam se hrál až na přelomu září a října a Kvitová v netypických podmínkách došla až do semifinále.

„Je to všelijaké, ale já bych si to dala asi v normálním termínu, aby se vše pomalu vracelo do normálu.“ Přála si Petra Kvitová, i když ve čtvrtek už je jasné, že se od původního termínu pořadatelé o jeden týden odklonili. A místo 23. začne Roland Garros 30. května.