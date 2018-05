'Fandili skvěle a byli korektní.' Kvitová po úspěšném vstupu do Prague Open chválila diváky

Petra Kvitová se na centrálním dvorci příliš nezdržela. V zápase ztratila jen jednou své podání a Terezu Smitkovou porazila za 71 minut. I když šlo o zápas prvního kola, hlavní tribuna byla zaplněná do posledního místa. Dvojnásobná grandslamová vítězka tak byla s návratem na kurty v pražské Stromovce spokojená a pochvalovala si zejména diváckou kulisu.

Kvitová vstoupila do Prague Open vítězstvím nad Smitkovou, Strýcová končí Číst článek

„Návrat to byl úspěšný. Vyhrálo se, to se počítá. Lidi byli úžasní, bylo úplně narváno. Čekala jsem, že bude plno, ale ne tak, že se bude muset úplně uzavřít areál. Podpora byla veliká,“ usmívala se Kvitová.

Diváků přišlo na zápas Petry Kvitové opravdu hodně. Její duel byl dávno v plném proudu a před hlavním vchodem byla stále fronta návštěvníků, která se táhla několik desítek metrů. Atmosféra na kurtě pak mohla připomenout fedcupové zápasy, ale podle Kvitové tam přece jen nějaké rozdíly jsou.

„Nemáme tady naše bubeníky,“ smála se Kvitová. „Je to určitě trochu jiné. Ve Fed Cupu hrajeme za zemi, semkneme se a bojujeme za společný cíl. Tady jsme přeci jen každá za sebe a hrajeme proti sobě, i když je na druhé straně Češka. Rozdíl tam je, ale myslím, že fanoušci fandili skvěle a byli korektní,“ dodala desátá nejlepší hráčka světa.

Kvitovou v druhém kole pražského turnaje čeká Ruska Vichljancevová, která už v pondělí vyřadila Němku Witthoeftovou. Wimbledonská šampionka přiznala, že o své soupeřce moc věcí neví a taktiku bude určovat trenér Jiří Vaněk.

„Abych pravdu řekla, tak vím, jak vypadá. A to je tak všechno, co o ní vím, takže to bude asi spíš práce trenéra, aby zjistil, co na ni bude a nebude platit. Ale vím, že je mladá a že je Ruska, takže ta nátura je jasná – bude bojovat a nechá tam všechno,“ říká Petra Kvitová.