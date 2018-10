Diváci nás zase vyburcují k těm nejlepším výsledkům, věří Petra Kvitová před finále Fed Cupu

V sezóně nasbírala skoro nejvíc výher ze všech tenistek elitního okruhu. Jenže ve světové špičce je teď také hráčkou s nejdelší sérií porážek. Turnaj mistryň v Singapuru opustila Petra Kvitová už po zápasech ve skupině a teď doufá, že ještě stihne rok zakončit úspěšně ve fedcupovém týmu, který se v listopadu utká v Praze s Američankami o fedcupovou trofej. Singapur 16:30 26. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová | Foto: Danielle Parhizkaran-USA TODAY SPorts | Zdroj: Reuters

„Atmosféra bude skvělá, o tom nepochybuji. Je vyprodáno, takže si myslím, že diváci nás zase vyburcují k těm nejlepším výsledkům. A já se budu jenom snažit to ukončit trošku lépe, než tady, pokud tedy budu hrát,“ řekla Radiožurnálu Kvitová.

A napůl v žertu se zamýšlela, jestli si teď vůbec zaslouží, aby jí dal kapitán Petr Pála šanci zahrát si ve finálovém zápase proti Američankám. S pěti porážkami v řadě ještě nikdy do fedcupové sestavy nenaskakovala.

Na druhou stranu, sama ví, že v minulosti zvládala snadno přepínat mezi individuálním a týmovým světem. A že si trápení z toho jednoho nepřenášela do druhého.

Petra Kvitová rok 2018, berme to z lepšího začátku Číst článek

„Je to spíše o tom, že nehraji sama za sebe. Já si myslím, že ale ani ve Fed Cupech nehraji někdy úplně ideálně. Jenom prostě ty důležité míče, které jsem tady prohrála, tam se třeba vyhrají. Samozřejmě možná i díky divákům, díky lavičce a díky celé podpoře, kterou v tu chvíli mám, a to je asi nejdůležitější. A pak se to trošku více nakopne a spadne trošku i stres,“ připomněla Petra Kvitová, že pokaždé nehrála ve fedcupovém týmu nejlépe, ale že se v důležitých situacích často chovala jinak, než když byla na potíže v podobných momentech "sama" při turnajích.

Například v roce 2012 hrála ve finále ještě ne úplně zdravá a zvládla porazit Srbku Jankovićovou, takže pak bod týmu nechyběl. Vítězit dokázala i v dubnu 2015 v semifinále s Francií, kdy se vracela po skoro dvouměsíční přestávce.

Pro někoho mohou být vystoupení v reprezentačním dresu velkým stresem, ale Kvitová má spoustu důvodů, kvůli kterým se na zápasy v národních barvách pokaždé těší.

„Je jasné, že se těším, a že to bude zase krásné ukončení celkové sezony,“ věří Petra Kvitová, že se díky úspěchu ve finálovém utkání se Spojenými státy rozloučí s rokem 2018 veseleji.

Na druhou stranu ví, že po delší době odehrála kompletní sezónu, že předloni těžce pořezaná a operovaná ruka drží pohromadě, a že své sportovní cíle může mít vysoké i v dalším roce, do kterého naskočí jako tenistka elitní světové desítky.

„Jsem strašně ráda, že můžu být v konkurenci nejlepších hráček, a že moje ruka vydrží i takto celou náročnou sezónu,“ zkonstatovala se před odletem z Turnaje mistryň Petra Kvitová.